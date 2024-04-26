Пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем
- РИА Новости
«Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом. Превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели? Бездарное зрелище», — цитирует Мацуева «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.
«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.