Пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» пианист Денис Мацуев высказался о матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом. Превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели? Бездарное зрелище», — цитирует Мацуева «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.