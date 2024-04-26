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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА
  • РИА Новости

«Клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам: 1) неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади; 2) грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка; 3) жёлтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК», — говорится в сообщении.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. 

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.

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