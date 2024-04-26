«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА
- РИА Новости
«Клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам: 1) неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади; 2) грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка; 3) жёлтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК», — говорится в сообщении.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.
«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.
Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.