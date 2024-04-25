RT в Telegram
Подпишись

Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ничьей в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Команды больше думали не проиграть, чем выиграть. Считаю, что у «Спартака» было больше опасных моментов, чем у ЦСКА. Есть разочарование, потому что каждую игру мы идём выигрывать», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. 

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что бог «Спартаку» дал в игре с «Ростовом», а с ЦСКА решил забрать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить