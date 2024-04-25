Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА
«Команды больше думали не проиграть, чем выиграть. Считаю, что у «Спартака» было больше опасных моментов, чем у ЦСКА. Есть разочарование, потому что каждую игру мы идём выигрывать», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.
«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что бог «Спартаку» дал в игре с «Ростовом», а с ЦСКА решил забрать.