Червиченко: бог «Спартаку» дал в игре с «Ростовом», а с ЦСКА решил забрать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ничьей в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Ничья — самый справедливый результат этого матча. Бог «Спартаку» дал в прошлом туре, а в этом решил забрать, но армейцы не смогли воспользоваться этим подарком», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее сообщалось, что 14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом».