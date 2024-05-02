Мишин — о «Зените»: не вижу смысла разрушать союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение о «Зените» в сезоне-2023/24.

«Она (команда. — RT) меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды», — цитирует Мишина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара». Третьим стало «Динамо» (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Сергей Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.