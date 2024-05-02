RT в Telegram
Подпишись

Мишин — о «Зените»: не вижу смысла разрушать союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение о «Зените» в сезоне-2023/24.
Мишин — о «Зените»: не вижу смысла разрушать союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды
  • РИА Новости

«Она (команда. — RT) меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды», — цитирует Мишина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара». Третьим стало «Динамо» (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Сергей Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить