«Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года

Председатель Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заявила, что с главным тренером команды Сергеем Семаком достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит слова Илюхиной пресс-служба.

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Ранее Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер.