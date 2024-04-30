«Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года
- РИА Новости
«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит слова Илюхиной пресс-служба.
Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.
В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Ранее Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер.