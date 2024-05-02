Надежда на Кубок: что может спасти Федотова от увольнения из ЦСКА с поста главного тренера

В апреле ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ Кубка России, но потерял очки в четырёх матчах чемпионата страны и практически лишился шансов на медали. На фоне этого в СМИ появились слухи о возможной отставке Владимира Федотова с поста главного тренера, а бывший голкипер армейцев Владимир Габулов и вовсе назвал специалиста главной проблемой команды. Виновен ли наставник в неудачах красно-синих и стоит ли клубу прекращать с ним сотрудничество — в материале RT.

Ещё пару недель назад ЦСКА входил в число претендентов на медали чемпионата России по футболу. Подопечные Владимира Федотова довольно неплохо начали весенний отрезок сезона и набрали девять очков в пяти турах, а также пробились в финал Пути РПЛ Кубка страны, сделав заявку на повторение прошлогоднего триумфа. Но что-то пошло не так.

В трёх следующих встречах они сыграли вничью со «Спартаком» в «скучном дерби», но при этом потерпели два поражения от заведомо менее сильных команд. И если неудачу в противостоянии с «Ахматом» можно было списать на два удаления, то матч с «Балтикой» стал одним из главных фиаско красно-синих в соревновательному году. Ведь они не только уступили плетущимся в хвосте таблицы калининградцам впервые с 1996 года, но также пропустили от них впервые с 1998-го. Да ещё и сразу три гола.

Первые слухи о том, что ЦСКА может расстаться со специалистом, если тот не приведёт команду к медалям национального первенства появились в СМИ после поражения «Ахмату». За прошедшее с тех пор время они только усилились, а эксперты стали всё чаще высказываться на эту тему. И если бывший полузащитник армейцев Дмитрий Хомуха допускал увольнение тренера в случае невыполнения им задач на сезон, то бывший голкипер Владимир Габулов призвал не затягивать с этим, назвав Федотова не иначе, как главным виновником проблем коллектива.

«Системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. Да, он очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определённых решений», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Действительно, в этом году ЦСКА запомнился своей неспособностью удерживать добытое преимущество. По данным Opta, в РПЛ армейцы взяли верх лишь в половине матчей (9/18), в которых вели в счёте, потеряв в них суммарно 21 очко. Не происходи это так часто, можно было бы говорить о неудачном стечении обстоятельств, но здесь налицо тенденция.

И списывать всё исключительно на футболистов кажется неправильным. Скорее, речь идёт о совокупности факторов, таких как не самый высокий уровень исполнителей, неправильные замены и неумение распределять силы на все 90 минут. Ведь именно провалы красно-синих в концовках стали визитной карточкой, а причиной вполне может быть потеря концентрации, вызванная усталостью.

Так или иначе, основания выражать недовольство работой Федотова есть как у экспертов, так и у болельщиков шестикратных чемпионов страны, по сути, лишившихся надежд на попадание в тройку. А ведь именно о борьбе за награды Федотов говорил после прошлогоднего триумфа коллектива в Кубке России. Но стоит ли вешать всех собак исключительно на наставника, работающего в крайне непростых условиях? В частности, с далеко не самым глубоким и звёздным составом, уже долгое время не пополняющимся высококлассными новобранцами?

По сути, ожидания от выступления ЦСКА в нынешнем сезоне стоило корректировать уже летом, когда клуб расстался с целым рядом сильных футболистов. Хорхе Карраскаль ушёл в «Динамо», Хесус Медина — в «Спартак», а Бактиёр Зайнутдинов отправился покорять «Бешикташ». И всё бы ничего, но достойной замены приобретено не было. Да, можно много восхищаться трансфером Аббосбека Файзуллаева, но на этом всё.

Келлвен погоды не испортил, но и на статус икс-фактора не претендует, а Виктор Давила хоть и забил чудо-гол ударом через себя, потраченные на него €5 млн пока не оправдал. Да и в целом пока не походит на игрока, способного вести за собой москвичей. Его латиноамериканские предшественники выглядели на «ВЭБ Арене» гораздо внушительнее.

При этом зимняя трансферная кампания и вовсе обернулась самым настоящим провалом. Если отбросить покупку Тамерлана Мусаева и приход вчерашних дублёров, то перед весенней частью чемпионата ЦСКА «укрепился» лишь иранцем Амирхоссейном Риванди и алжирцем Сидом Ахмедом Айссауи. Но несмотря на кадровые проблемы, шанса проявить себя не получил ни один из них. Более чем яркое свидетельство их неготовности выступать на высоком уровне. Зато красно-синие отпустили Константина Кучаева, способного разнообразить игру в нападении. А ведь именно с последним сейчас у армейцев большие сложности.

Всё это на фоне захандрившего Фёдора Чалова, судя по всему, слишком много сил и эмоций потратившего в ходе переговоров по новому контракту, нестабильного Ивана Облякова и регулярно страдающего от травмы лодыжки Игоря Дивеева. Да ещё и Игорь Акинфеев проводит один их худших сезонов, если брать за основу процент сейвов (69,4%). За свою карьеру менее впечатляющие цифры он демонстрировал лишь девять лет назад (68,2%).

Конечно, не стоит выгораживать Федотова, ведь он частично ответственен как за нынешнее состояние ЦСКА, так и за уход лидеров. Ведь отъезды Карраскаля и Медины объясняли ни чем иным, как конфликтами с главным тренером. Но и не учитывать реальное положение дел также нельзя. Очевидно, специалисту приходится работать с далеко не самыми сильными исполнителями, что подтверждает и авторитетный портал Transfermarkt. По стоимости состава красно-синие занимают четвёртое место в лиге (€83,3 млн), уступая «Спартаку» (€91,5 млн), «Краснодару» (€103,7 млн) и «Зениту» (€160,3 млн) и лишь на несколько миллионов опережая «Динамо» и «Локомотив».

Кроме того, говоря о потенциальной отставке Федотова необходимо иметь на примете кандидатов на замену. А в нынешних реалиях найти более мастеровитого наставника будет крайне сложно. Да, тот же Габулов видел в этой роли Сергея Игнашевича, но можно ли это назвать усилением? Да, в бытность игроком он стал легендой клуба, а в качестве тренера известен по работе в «Торпедо» и «Балтике», но должным образом проявить себя на высоком уровне не успел.

Так или иначе, о будущем Федотова стоит говорить лишь по окончании двухматчевого противостояния с «Зенитом» в Кубке России. Безусловно, побороться за медали в РПЛ уже не представляется возможным, но шансы второй год подряд завоевать престижный трофей всё ещё сохраняются. Ведь сейчас петербуржцы не похожи на непреодолимую преграду. Весной подопечные Сергея Семака выступают ни шатко, ни валко, а в двух последних турах и вовсе потерпели поражения, позволив вплотную подобраться к себе и «Краснодару», и «Динамо». И крайне сложно сказать, способны ли они сейчас бороться на два фронта.