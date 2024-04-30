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Тренер сборной Узбекистана поблагодарил ЦСКА, который отпустил Файзуллаева на Кубок Азии

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Тренер сборной Узбекистана U-23 Тимур Кападзе поблагодарил ЦСКА за то, что клуб отпустил Аббосбека Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии.
Тренер сборной Узбекистана поблагодарил ЦСКА, который отпустил Файзуллаева на Кубок Азии
  • Gettyimages.ru

«Хотел бы поблагодарить ЦСКА за то, что с пониманием отнеслись и отпустили Аббоса на важный для нас турнир. Мы готовились долгое время. Аббос — важный игрок не только для нашей команды, но и для основной сборной. Его интеллект, техника, мастерство всегда представляют угрозу для соперника», — приводит слова Кападзе «Матч ТВ».

29 апреля молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии (2:0). Выход в финал позволил команде впервые отобраться на олимпийский футбольный турнир.

Файзуллаев должен вернуться в расположение ЦСКА после окончания Кубка Азии 3 мая.

Ранее Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком».

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