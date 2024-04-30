Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на первый матч финала Пути РПЛ и на встречу второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

РИА Новости