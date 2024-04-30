Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России
- РИА Новости
Главным арбитром встречи между ЦСКА и «Зенитом» будет Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Арбитр VAR — Евгений Турбин.
Игра состоится 2 мая в Москве.
Матч «Динамо» — «Спартак» 1 мая рассудит Алексей Сухой. Помогать ему будут Алексей Лунёв, Роман Усачёв.
Главным арбитром матча «Ростов» — «Балтика», который состоится 2 мая, будет Кирилл Левников. Ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин.
Ранее Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом».