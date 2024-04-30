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Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на первый матч финала Пути РПЛ и на встречу второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России
  • РИА Новости

Главным арбитром встречи между ЦСКА и «Зенитом» будет Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Арбитр VAR — Евгений Турбин.

Игра состоится 2 мая в Москве.

Матч «Динамо» — «Спартак» 1 мая рассудит Алексей Сухой. Помогать ему будут Алексей Лунёв, Роман Усачёв.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Балтика», который состоится 2 мая, будет Кирилл Левников. Ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин.

Ранее Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом».

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