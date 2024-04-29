RT в Telegram
Подпишись

Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Чалова и Заболотного

Короткая ссылка
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Чалова и Заболотного
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Забивать некому. Ни Чалов, ни Заболотный, ни Мусаев не могут самостоятельно решать. Футболисты команды играют кто во что горазд. Они не выполняют своих обязанностей», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Накануне «Балтика» одержала победу  в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА со счётом 3:1.

Калининградцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Армейцы — на седьмой позиции (38).

Ранее сообщалось, что судья Ян Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить