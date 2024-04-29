Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Чалова и Заболотного

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Забивать некому. Ни Чалов, ни Заболотный, ни Мусаев не могут самостоятельно решать. Футболисты команды играют кто во что горазд. Они не выполняют своих обязанностей», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Накануне «Балтика» одержала победу в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА со счётом 3:1.

Калининградцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Армейцы — на седьмой позиции (38).

Ранее сообщалось, что судья Ян Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики».