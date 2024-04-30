Удаление Волкова, отставка Юрана, фиаско ЦСКА и развязка в Ростове на 96-й минуте: чем запомнился 26-й тур РПЛ

«Краснодар» в гостях разошёлся миром с «Крыльями Советов» и упустил возможность вырваться в единоличные лидеры, при этом в середине второго тайма с поля был удалён Сергей Волков. «Балтика» трижды распечатала ворота Игоря Акинфеева после перерыва и впервые за 28 лет обыграла ЦСКА, а дубль Мохамеда Конате помог «Ахмату» разгромить «Пари НН» и спровоцировал отставку Сергея Юрана. «Рубин» в концовке упустил победу над «Уралом» из-за гола бывшего игрока Сильвие Бегича, а «Ростов», напротив, смог на 96-й минуте победить «Оренбург» благодаря удару Николая Комличенко. Чем запомнился 26-й тур РПЛ — в материале RT.

Неудачный день Волкова

Поражение «Зенита» от «Динамо» стало отличным подарком для «Краснодара», ведь он получил возможность в случае собственной победы над «Крыльями Советов» не только возглавить таблицу, но и оторваться от ближайшего преследователя на два очка. Но южане, как это часто с ними происходит в решающие моменты в нынешнем сезоне, не справились с давлением и допустили осечку. Ни о каком преимуществе фаворита речь не шла. Он меньше владел мячом и нанёс всего один удар в створ чужих ворот.

Хотя всё могло сложиться иначе, засчитай Сергей Карасёв гол Сергея Волкова в самом дебюте. Крайний защитник, подключившись к атаке, воспользовался подачей Виктора Са и с близкой дистанции отправил снаряд в створ. Судья поначалу указал на центр, но его коллеги на VAR принялись внимательно изучать эпизод. В итоге они постановили: мяч прокатился по руке футболиста.

Волков же вовсе стал главным антигероем противостояния, ещё и заработав удаление в середине второго тайма. Причём он дважды допустил абсолютно идентичные нарушения на Никите Салтыкове: не успевал за рывками визави и прихватывал его рукой в центре поля. И пусть Сергей не совершал откровенно грубых нарушений, повод показать ему две карточки у рефери имелся.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Мурада Мусаева не только не помышляли о нападении, но вынуждены были обороняться едва ли не в полном составе. Лишь чудом они удержали ничью, поскольку дружина Игоря Осинькина упустила несколько стопроцентных шансов. Например, она дважды угодила в стойки: Фернандо Костанца — в штангу, а Кирилл Печенин — в перекладину. А вернувшийся в строй после травмы Бенхамин Гарре сходу подхватил мяч на правом краю, ворвался в штрафную, оставив в дураках двоих соперников, но пробил прямо в руки Сафонову.

Исторический момент Игнашевича

Ещё сильнее разочаровывает поклонников ЦСКА, в последних четырёх встречах набравший всего два очка. В 26-м туре он вовсе на выезде уступил «Балтике». Калининградцы в текущем сезоне потерпели три поражения от армейцев во всех соревнованиях, но с четвёртой попытки Сергей Игнашевич всё же огорчил бывший коллектив, цвета которого защищал 14 лет.

Все самые интересные события произошли после перерыва. По признанию Владимира Федотова, карты его исполнителям спутал «глупейший» пенальти. Не успели игроки вернуться на поле, как Келлвен попался на финт Роберто Фернандеса и сбил его. Любопытно, что доверили исполнить одиннадцатиметровый Кристияну Бистровичу, несколько сезонов проведшему в ЦСКА и прекрасно знающему секреты Игоря Акинфеева в данной области. Затея сработала, хотя ветеран угадал направление полёта мяча и едва не дотянулся до него.

Пропустив, москвичи вынуждены были идти вперёд и раскрываться, а оппоненты пользовались этим и в концовке отличились ещё дважды. В эпизоде с голом Алекса Фернандеса вопросы возникли уже к Акинфееву. Бразилец нанёс не самый сильный удар из-за пределов штрафной, но Игорь будто оказался к нему не готов. А Кириллу Капленко окончательно убить интригу помог рикошет от ноги Игоря Дивеева.

Единственным приятным моментом для красно-синих стал мяч-фантом в исполнении юного Кирилла Глебова. После его выстрела головой в компенсированное время Евгений Латышонок, сложилось впечатление, поймал снаряд на линии. Однако рефери гол засчитал. Таким образом, ЦСКА умудрился потерпеть первое поражение от балтийцев за 28 лет. Но главное они набрали отменный ход, выиграли три последних противостояния в национальном первенстве из четырёх и покинули даже зону стыков.

Весенний провал Юрана

Потрясающе чувствует себя и другой аутсайдер «Ахмат». В начале апреля в клубе не побоялись провести очередную рокировку на тренерском мостике и вместо Мирослава Ромащенко пригласили Магомеда Адиева. Поначалу этот шаг казался ошибочным. Грозненцы потерпели два поражения и в том числе оказались сокрушены «Балтикой».

Но следом они добились трёх побед подряд. На этот раз коллектив из Чеченской Республики дома разгромил «Нижний Новгород» — 5:1. В первом тайме нижегородцы ещё пытались сопротивляться, и Николоз Кутателадзе даже восстановил равновесие после подачи углового. Однако визави ответили своим голом со стандарта на пятой компенсированной минуте.

Во второй половине подопечные Сергея Юрана посыпались, пропустив ещё трижды. Мохамед Конате оформил дубль, а потом помог отличиться Милошу Шатаре. А поставил точку вышедший на замену Лечи Садулаев. Недавно восстановившийся от тяжёлой травмы хавбек на замахе красиво убрал Виктора Александрова и с правой отправил мяч в дальний.

Шестое поражение подряд послужило поводом для отставки Юрана. Исполнять его обязанности временно будет помощник Антон Хазов. К сожалению, «Нижний Новгород» проводит две совершенно разные части сезона. Если в первой он мало пропускал, регулярно набирал свои очки и боролся за попадание в топ-8 таблицы, то во второй взял всего четыре балла и рискует покинуть элитный дивизион.

Удивительный гол Даку

Казалось, сенсационная победа над «Зенитом» несколькими днями ранее окрылит «Рубин», и следом он при поддержке собственных болельщиков легко справится с «Уралом». На деле соперники неожиданно разошлись миром. При этом хозяева ещё должны быть довольны таким исходом, поскольку аутсайдер владел инициативой и вполне мог взять верх.

В ростере дружины Рашида Рахимова выделся лишь Мирлинд Даку, которого стоит назвать одним из лучших форвардов весенней части розыгрыша РПЛ. В 2024-м он огорчил «Ахмат» и «Зенит», а также трижды ассистировал партнёрам. В отчётном противостоянии албанец добавил себе в актив поразительный сольный проход. Сместившись с левого края в штрафную, он удивительно легко на замахах убрал двоих защитников и отправил снаряд в цель. Попутно нападающий продлил результативную серию в национальном первенстве до трёх встреч.

Екатеринбуржцы уже в ответной атаке могли восстановить равновесие, однако Итало угодил в перекладину. Впоследствии они только наращивали давление и всё же добились своего на 86-й минуте. Андрей Егорычев выполнил отличную подачу с правого края, а Силвие Бегич кивком головы сравнял счёт. Впрочем, это вряд ли сильно обрадовало коллектив Виктора Гончаренко, опустившийся на 15-ю позицию. А побед на выезде в чемпионате он вовсе не знает с 19 августа.

Невероятная форма Роналдо

В свою очередь, «Ростов» совершил удивительный камбэк в домашнем противостоянии с «Оренбургом» и догнал в турнирной таблице «Крылья Советов». Южане на протяжении всей встречи действовали первым номером, но, видимо, решили дополнительно усложнить себе задачу, сделав подарок соперникам в дебюте.

Сначала Умар Сако позволил обокрасть себя Дмитрию Воробьёву на правом краю обороны. Затем Никита Медведев грубо ошибся на выходе. Он выпустил мяч из рук, тот срикошетил от Кирилла Щетинина и отскочил точно на ногу Хорди Томпсону. Приезд юного чилийца в Россию зимой вызвал резонанс, ведь на родине ему предъявили обвинения в попытке убийства бывшей девушки. На новом месте вингер пока проявляет себя только с положительной стороны. В Кубке страны он уже огорчил «Динамо», а теперь открыл «лицевой счёт» в РПЛ.

Южане ещё до перерыва могли восстановить равновесие, но им не сопуствовало везение. Чего стоят эпизоды с попаданиями в стойки Роналдо и Ильи Вахании. Спастись в концовке им помог только фирменный стандарт. Причём опять не обошлось без гола неудержимого бразильца. Воспользовавшись подачей Даниила Уткина, Роналдо головой перевёл снаряд в створ и отметился четвёртым мячом в пяти последних играх чемпионата.

А на 96-й минуте латиноамериканец ещё и помог команде вырвать победу. Именно он выполнил скидку на вышедшего на замену Николая Комличенко, и тот не оставил шансов Николаю Сысуеву.