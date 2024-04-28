Непроходимая оборона, реакция Шунина и расторопность Тюкавина: «Динамо» нанесло «Зениту» второе подряд поражение в РПЛ

«Динамо» одержало третью победу над «Зенитом» в нынешнем сезоне и существенно обострило борьбу за чемпионство в РПЛ. В матче 26-го тура подопечные Марцела Лички наглухо перекрыли центр обороны и позволили сопернику нанести лишь один удар в створ ворот, с которым великолепно справился Антон Шунин. А на 77-й минуте бело-голубые выжали максимум из не самой перспективной позиционной атаки, которую после подачи Хорхе Карраскаля с левого фланга и скидки головой Фабиана Бальбуэны из вратарской завершил Константин Тюкавин.

В середине недели произошла одна из главных сенсаций весенней части сезона РПЛ. «Зенит» на своём поле неожиданно уступил «Рубину» и заставил вновь вспомнить о существовании чемпионской гонки в РПЛ. Преимущество над «Краснодаром» сократилось до одного очка, и ещё одна осечка могла стоить петербуржцам первой строчки в турнирной таблице. А ведь риск допустить её был велик, ведь в 26-м туре подопечным Сергея Семака предстояло встретиться с пусть и не самым стабильным, но крайне непредсказуемым «Динамо», способным взять верх над любым соперником. Что бело-голубые доказали в первом круге, когда одолели гегемона отечественного футбола на родной для него «Газпром Арене».

Таким образом, матч с «Динамо» должен был ответить сразу на несколько вопросов. И главный из них заключался в том, была ли осечка в противостоянии с «Рубином» лишь неудачным стечением обстоятельств или свидетельствовала о спаде «Зенита». Ведь назвать его игру в середине апреля по-настоящему чемпионской было крайне сложно. Сначала петербуржцы не смогли забить «Спартаку» в Кубке страны, а потом лишь раз отличились во встрече со скромным «Оренбургом».

Наверняка, многие ожидали увидеть разъярённый «Зенит», который с первых же минут попытается обозначить своё преимущество в матче с «Динамо», которое сине-бело-голубые в марте «разобрали» в Кубке. Но первые опасные атаки организовали именно хозяева. Сначала Хорхе Карраскаль проверил бдительность Михаила Кержакова, а потом Луис Чавес мощно выстрелил издали. И должным образом ответить на это петербуржцы сумели лишь на 11-й минуте — Матео Кассьерра среагировал на рикошет, вырвался из-за спины Фабиана Бальбуэны и пробил низом, однако Антон Шунин был начеку.

С этого момента началось практически тотальное доминирование «Зенита» — как минимум, с точки зрения владения. Подопечные Семака буквально не давали оппонентам коснуться мяча, контролируя его около 75% времени. И постепенно всё ближе подбирались к воротам «Динамо», практически переставшего отвечать контратаками. Вплоть до 30-й минуты бело-голубые могли похвастаться лишь крейсерским прорывом Николаса Маричала, остановленного с нарушением правил неподалёку от штрафной. Но подача со стандарта вышла крайне неточной.

В оставшееся до перерыва время положение дел на поле не изменилось, но давление гостей и многочисленные ошибки хозяев в передачах так и не привели к голам. Более того, по-настоящему ярких эпизодов до конца тайма не было. «Зенит» действовал безыдейно и преимущественно просто перекатывал мяч из стороны в сторону, а попытки «Динамо» провести молниеносный контрвыпад заканчивались ничем. Дважды игроки хозяев находились в опасной близости от владений Кержакова, но даже не доводили дело до удара. Мешало желание улучшить позицию и создать идеальный момент.

Было крайне любопытно, каким образом на происходящее на поле отреагируют главные тренеры. Но если перестановок не произвели ни Сергей Семак, ни Марцел Личка, то определённые корректировки тактического плана наставники всё же внесли. После перерыва «Динамо» стало активнее прессинговать и большими силами выдвигаться вперёд, предоставляя «Зениту» шансы для проведения быстрых атак. Одну из таких пытался возглавить Кассьерра, но немного забрался в офсайд, а другую не самой удачной передачей запорол Андрей Мостовой. Отчаявшись прорваться через оборонительные редуты москвичей, издали пробил Артур, но заставить размяться Шунина не смог.

По сути, за первые 20 минут второго тайма ближе всех к успеху был Дмитрий Скопинцев, совершивший шикарный прорыв по флангу. Левый защитник «Динамо» ворвался в штрафную, «накрутил» двух соперников, но на прицельный удар сил не хватило. Мяч прошёл в паре метров от штанги, вызвав вздох разочарования на трибунах «ВТБ Арены». Ответить на это попытался вернувшийся в основу «Зенита» Дуглас Сантос, но из рамки своевременно выдвинулся Шунин.

Личка пошёл на риск и сменил опорника Чавеса на атакующего хавбека Бителло. И после этого игра заметно оживилась. С близкого расстояния низом пробил Карраскаль, заставив попотеть Кержакова, немного не попал в створ Клаудиньо. Всё могло продолжаться в таком же духе и дальше, если бы Вячеслав Караваев не получил травму и не заставил Семака прибегнуть к заменам. Он сделал их сразу три, бросив в бой не только Нуралы Алипа, но также Густаво Мантуана и Ивана Сергеева.

Однако эти рокировки не принесли пользу «Зениту». Наоборот, уже спустя четыре минуты гости не лучшим образом сработали в обороне. Если сам розыгрыш стандарта в исполнении «Динамо» был неудачным, то последовавшая за ним комбинация — результативной. Карраскаль шикарным навесом с левого фланга нашёл открывшегося в штрафной Бальбуэну, тот переиграл Сантоса на втором этаже и исполнил скидку, а Константин Тюкавин элегантно переправил мяч в сетку. И с 13 голами приблизился в гонке бомбардиров к Джону Кордобе (14) и Кассьерре (16).

«Зенит» оказался в шаге от поражения, а спасать его были отправлены не только палочка-выручалочка — Педро, но и Вильсон Изидор. Но оба практически ничем не запомнились. Как и их партнёры, так и не сумевшие прорваться к воротам Шунина. Уже в компенсированное время издали удар отчаяния нанёс Вендел, но даже не сумел попасть в створ, не пропустили к воротам и Сергеева. В итоге, в цель пришлась лишь одна попытка гостей — та самая, на десятой минуте, в исполнении Кассьерры.

Будь порасторопнее Фёдор Смолов, «Динамо» могло отличиться во второй раз, но даже одного забитого мяча оказалось достаточно для того, чтобы второй раз в сезоне победить «Зенит» в РПЛ и вернуться в борьбу за золото. В активе москвичей стало 47 очков — всего на три меньше, чем у девятикратного чемпиона страны. Петербуржцы же во второй раз в сезоне потерпели два поражения подряд, а их «сухая» серия растянулась уже на 247 минут — и это без учёта добавленного времени. Но куда серьёзнее, что уже в понедельник они рискуют потерять статус лидера. Помешать «Краснодару» выйти на первое место могут лишь «Крылья Советов».