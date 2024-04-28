RT в Telegram
Подпишись

Гол Тюкавина принёс победу «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Тюкавина принёс победу «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол бело-голубых забил Константин Тюкавин на 76-й минуте. Теперь на счету игрока 13 мячей в чемпионате. Он занимает третье место в бомбардирской гонке.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — третий (47 очков). 

Ранее Юрий Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить