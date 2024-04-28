Гол Тюкавина принёс победу «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол бело-голубых забил Константин Тюкавин на 76-й минуте. Теперь на счету игрока 13 мячей в чемпионате. Он занимает третье место в бомбардирской гонке.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — третий (47 очков).

Ранее Юрий Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ.