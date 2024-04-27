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Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является сильнейшим российским футболистом в чемпионате России.
Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ
  • РИА Новости

«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведёт концовку сезона. Если Константин забьёт несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — заявил Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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