Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ
- РИА Новости
«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведёт концовку сезона. Если Константин забьёт несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — заявил Сёмин RT.
Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.
Ранее Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).