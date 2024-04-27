Сёмин: со стороны «Динамо» всякие чудеса возможны

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Бело-голубым удалось оперативно выйти из глубочайшего пике, в которое они угодили, когда потерпели поражения от «Ростова», «Спартака» и «Урала» в РПЛ. Сейчас мы, наоборот, наблюдаем за подъёмом подопечных Марцела Лички: одержаны три победы подряд во всех соревнованиях. Почему-то уверен: больше таких спадов у них не будет.

Москвичи находятся в хорошем как физическом, так и психологическом состоянии. При этом они по-прежнему демонстрируют качественную игру, особенно в атаке. Поэтому с их стороны всякие чудеса возможны. Личке удалось сплотить ребят? Скорее все они собрались в сложный момент. Важна и поддержка со стороны руководства. А то у нас всегда верх берёт команда, а уступает наставник, которого потом отправляют в отставку. Так увольняйте всех, раз результата нет», — заявил Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство.