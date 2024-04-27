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Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, мог ли «Краснодар» испугаться из-за возможной победы в чемпионате России по футболу.
Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
  • РИА Новости

«Краснодар» сам испугался возможной победы в чемпионате? Порой такое ощущение действительно возникает. Рецепт обретения уверенности в себе один — наконец завоевать чемпионство. Поверьте, когда делаешь это хотя бы раз, ощущаешь себя уже иначе. Многое здесь зависит от каждого футболиста, руководителей и тренеров. Уверенность должна исходить от всех.

Если она присутствует, коллектив будет идти к победе в национальном первенстве более ровно и без спадов. У «Краснодара» давно есть все условия, чтобы стать первыми: великолепная база, красавец стадион, часто собирающий аншлаги, исполнители хорошего уровня. Теперь дело только за игроками. У них должно появиться понимание, что по максимуму необходимо включаться на каждое противостояние, а не на отдельные. Этого, увы, пока не хватает», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказал мнение о игре «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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