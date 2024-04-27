«Будет продолжаться до последнего тура»: Сёмин — о борьбе за золото в РПЛ, выборе тренера «Спартаком» и будущем Дзюбы

Борьба за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ будет идти до последнего тура, заявил в интервью RT известный тренер Юрий Сёмин. По его мнению, «Краснодар» и «Динамо» здорово прибавили и имеют реальные шансы отобрать титул у «Зенита». При этом специалист считает, что даже завоевание бронзовых медалей не спасёт сезон для ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». Сёмин также высказался о будущем Артёма Дзюбы и ответил на вопрос, почему Валерий Карпин не хочет менять «Ростов» на один из отечественных грандов.

— Можно ли назвать нынешний сезон для «Зенита» самым тяжёлым за последние годы с точки зрения борьбы за чемпионство?

— В первую очередь непростым для команды получилось его начало. Всё-таки отдельные лидеры покинули её состав летом. А главная звезда — Малком — уехал в Саудовскую Аравию, где сейчас смотрится прекрасно. Требовалось экстренно найти им замену. Считаю, клубу это удалось достаточно быстро. Но следствием турбулентности стала потеря очков. Верю, что гонка за чемпионство теперь будет продолжаться до последнего тура.

— Это стало возможным, потому что петербуржцы ослабли или конкуренты прибавили?

— «Зенит» никому ничего не дарит и играет на максимуме своих возможностей. Но нельзя не отметить и «Краснодар» с «Динамо». На мой взгляд, они демонстрируют хороший уровень футбола. Но главным фактором возрождения интриги я бы назвал упорство середняков и аутсайдеров. Посмотрите, как часто во встречах с ними допускают осечки гранды. Уровень турнира подравнялся. К сожалению, это связано с тем, что именно претенденты на медали сбавили.

— Не кажется ли вам, что «Краснодар» сам испугался возможной победы в чемпионате?

— Порой такое ощущение действительно возникает. Рецепт обретения уверенности в себе один — наконец завоевать чемпионство. Поверьте, когда делаешь это хотя бы раз, ощущаешь себя уже иначе. Многое здесь зависит от каждого футболиста, руководителей и тренеров. Уверенность должна исходить от всех. Если она присутствует, коллектив будет идти к победе в национальном первенстве более ровно и без спадов. У «Краснодара» давно есть все условия, чтобы стать первыми: великолепная база, красавец-стадион, часто собирающий аншлаги, исполнители хорошего уровня. Теперь дело только за игроками. У них должно появиться понимание, что по максимуму необходимо включаться на каждое противостояние, а не на отдельные. Этого, увы, пока не хватает.

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— Смену Владимира Ивича на Мурада Мусаева в марте ошибкой не считаете?

— Поглядим в конце мая. Вы же сами, когда «Краснодар» станет чемпионом, напишете: «Мусаев — гений». (Смеётся.) Если южане выполнят стоящие перед ними задачи, значит, всё делалось правильно.

— «Динамо» в последние годы крайне неудачно проводит весенние отрезки. Сможет ли команда в 2024-м перебороть этот комплекс?

— Бело-голубым удалось оперативно выйти из глубочайшего пике, в которое они угодили, когда потерпели поражения от «Ростова», «Спартака» и «Урала» в РПЛ. Сейчас мы, наоборот, наблюдаем за подъёмом подопечных Марцела Лички: одержаны три победы подряд во всех соревнованиях. Почему-то уверен: больше таких спадов у них не будет. Москвичи находятся в хорошем как физическом, так и психологическом состоянии. При этом они по-прежнему демонстрируют качественную игру, особенно в атаке. Поэтому с их стороны всякие чудеса возможны. Личке удалось сплотить ребят? Скорее, все они собрались в сложный момент. Важна и поддержка со стороны руководства. А то у нас всегда верх берёт команда, а уступает наставник, которого потом отправляют в отставку. Так увольняйте всех, раз результата нет.

— Можно ли назвать Константина Тюкавина лучшим российским футболистом РПЛ на данный момент?

— Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведёт концовку сезона. Если Константин забьёт несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства.

— Сразу три столичных гранда — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» — рискуют остаться без медалей. Для кого нынешний сезон можно назвать наиболее провальным?

— Когда команды такого калибра остаются без трофеев, сезон уже следует считать для них, мягко говоря, не лучшим. Вот и весь ответ. Даже если армейцы, железнодорожники или красно-белые вырвут бронзовые награды на финише, едва ли это сильно обрадует поклонников. Считаю, такой результат для них — неудачный. Зато можно исправиться в Кубке России и спасти сезон. Поймите, у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» всегда должна стоять единственная цель — стать чемпионами. И у них для этого имеются все возможности. В составах собраны классные мастера. Но выигрывают почему-то другие. Неужели болельщики красно-белых будут на полном серьёзе радоваться бронзе? Им нужно только золото! Или они выпишут благодарность коллективу за пятое место?

— Если ЦСКА или «Локомотиву» не удастся попасть в топ-3 национального первенства или взять Кубок, послужит ли это поводом для отставки Владимира Федотова или Михаила Галактионова?

— Этот вопрос следует задавать руководству клубов. Мне сложно гадать, какие задачи ставились перед тренерами и что у них прописано в контрактах. Но для каждого специалиста есть два ключевых критерия работы: положение в турнирной таблице и прогресс подопечных, особенно молодых. Если человек не выполняет один из них, это повод задуматься. Галактионов активно задействует молодёжь? А до какого возраста мы считаем игроков молодыми? Например, в «Барселоне» 17—18-летние юноши регулярно попадают в основу. В «Реале» Джуд Беллингем в 20 претендует на «Золотой мяч». А у нас и в 25 всё подают надежды.

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— По данным СМИ, Артёму Дзюбе специально не дают играть за «Локомотив» весной, чтобы не позволить автоматически пролонгировать истекающий летом контракт. Верите в это? Или можно говорить, что опытный нападающий не тянет уровень одного из грандов?

— Видимо, на сегодняшний момент он не случайно потерял статус ключевого исполнителя железнодорожников. Причин на это достаточно много, и какие из них повлияли, судить сложно, я ведь не вижу его работы на тренировках. Но в прошлом году Дзюба однозначно помог красно-зелёным. Артём даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом. И он в любой команде забьёт свои мячи. Другое дело, в каком физическом состоянии человек находится сейчас, учитывая недавнюю травму. А в его высоком уровне никто не сомневается.

— Стоит ли оставить Владимира Слишковича во главе «Спартака», если команда зацепится за медали?

— А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок. Поэтому теперь им следует подойти к выбору нового наставника взвешенно и тщательно изучить все кандидатуры. «Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало.

— Весной появлялись слухи, что Игорь Осинькин может сменить «Крылья Советов» на «Спартак». Способен ли он помочь столичному гранду?

— Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он даёт там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьётся с красно-белыми успеха.

— Не кажется ли вам, что Валерий Карпин, который, по информации СМИ, также может возглавить красно-белых, засиделся в «Ростове»? Не пора ли ему попробовать себя в одном из отечественных грандов?

— А если человеку комфортно? Ему нравится работать в Ростове-на-Дону и параллельно трудиться в сборной. Тренера можно понять, это прекрасный город. Плюс у клуба хорошие руководители, которые собрали добротный состав. Почему обязательно надо куда-то уходить? Да и для начала тебя должны пригласить. Но нельзя не отметить, что южане, проведя качественную зимнюю подготовку, регулярно набирают очки. Исключением стало противостояние со «Спартаком», в котором было допущено большое количество ошибок. Но всё равно видно, что жёлто-синие находятся в отличной форме. Сложно сказать, способны ли они запрыгнуть в топ-5. В отсутствие еврокубков это не играет никакой роли. Какая разница, закончишь сезон шестым или седьмым? Другое дело — медали и трофеи. Вылететь они уже тоже не смогут.

Зато самое ожесточённое сражение развернулось внизу турнирной таблицы. Там всё предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу. Дружины, расположившиеся на 13—14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим. И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов.

— Кого будет особенно жалко терять?

— «Сочи» уже отстал от конкурентов. Не понимаю, зачем зимой они затеяли очередную смену рулевого и пригласили Роберто Морено. Разве нужно в такой сложной ситуации менять тренера? Аналогичная ситуация в «Факеле», откуда ушёл Сергей Ташуев. Зато его место занял Игорь Черевченко. Он неоднократно выручал команды, стоявшие на вылет. Возможно, этот шаг сработает и теперь.

Резюмируя: когда напрашивается увольнение наставника, я бы вместе с ним убирал спортивного и генерального директоров. Ведь они отвечают за приглашение тренера, футболистов и помощь в процессе. Бывает такое, что ничего не получается, не везёт. Иногда подготовка к сезону оставляет желать лучшего. Так пусть тогда уходят все вместе. Поверьте, если мы введём такое правило, количество увольнений в РПЛ резко сократится.