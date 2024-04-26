Отравление футболистов «Сочи», три гола «Локомотива» в концовке и достижение Тюкавина: чем запомнился 21-й тур РПЛ

«Динамо» второй раз за восемь дней взяло верх над «Оренбургом» в гостях, а Константин Тюкавин первым в сезоне добрался до отметки 20 очков по системе «гол + пас». «Локомотив» на выезде сумел дважды забить в компенсированное время и одолеть «Пари НН», хотя к 75-й минуте уступал со счётом 0:2. Голы бразильца Роналдо и аргентинца Франко Ороско во вторых таймах принесли победу с минимальным счётом «Ростову» в Екатеринбурге над «Уралом», а «Крыльям Советов» — в Воронеже над «Факелом». А в Грозном сразу 14 футболистов «Сочи» отравились перед игрой с «Ахматом». Его исход же предрешил красивый удар Лечи Садулаева из-за пределов штрафной. Чем запомнился 21-й тур РПЛ — в материале RT.

Удачные вояжи «Динамо» в Оренбург

«Динамо» вслед за неудачной серией в РПЛ одержало три победы подряд во всех соревнованиях. Причём открыл этот отрезок тоже выездной матч с «Оренбургом». В рамках Кубка страны бело-голубые переиграли резервный состав соперника. Спустя ровно неделю успех дался куда сложнее, да и Давид Деограсия выпустил на поле сильнейших. Хозяева заслужили как минимум ничью, ведь были лучше по целому ряду показателей: владению мячом (54%), ударам в створ (пять против четырёх) и угловым (десять против трёх).

В первом тайме они и вовсе доминировали, но чудом упускали стопроцентные моменты. Чего стоит эпизод, когда Дмитрий Воробьёв после подачи Брайана Мансильи не попал в створ с пары метров. А в дебюте Антон Шунин дал повод болельщикам вспомнить Игоря Лещука, отдав пас прямо на ногу всё тому же Мансилье. Однако вратаря простил Габриэль Флорентин.

Во второй половине гости наказали соперника за расточительность. А открыл счёт Константин Тюкавин, который в апреле демонстрирует потрясающую результативность. Он забил в четырёх встречах подряд во всех турнирах и по количеству очков в нынешнем сезоне национального первенства (12 + 8) выбился в лидеры, обойдя Матео Кассьерру. А когда вышедшие на замену Муми Нгамалё и Фёдор Смолов соорудили второй гол, показалось, что судьба противостояния решена.

Однако дружина Марцела Лички не обошлась без традиционной нервотрёпки и позволила Мансилье быстро сократить отставание. В результате концовка получилась для фаворита непростой, но он выстоял и в преддверии очного противостояния с «Зенитом» сократил отставание от него до шести баллов.

Фирменный камбэк «Локомотива» в Нижнем Новгороде

Куда больше переживать пришлось поклонникам «Локомотива», превратившего выездную игру с «Нижним Новгородом» в триллер. В первом тайме у него мало что получалось и Артура Нигматуллина практически не беспокоили. А незадолго до перерыва нижегородцы вышли вперёд, реализовав пенальти, назначенный Сергеем Цыганком после просмотра повтора за фол Жерзино Ньямси на Николозе Кутателадзе. Николай Калинский с точки шансов Илье Лантратову не оставил. А когда по истечении часа хозяева получили право исполнить ещё один пенальти и Калинский оформил дубль, сложилось впечатление, что интрига угасла.

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Но красно-зелёные в очередной раз при Михаиле Галактионове проявили несгибаемый характер. Примечательно, что начало камбэку положил Тимур Сулейманов, который провёл в Нижнем Новгороде несколько лет и именно там зарекомендовал себя как исполнитель элитного дивизиона.

А уже в компенсированное время гости перевернули ход противостояния с ног на голову. Восстановить равновесие им также помог одиннадцатиметровый. Цыганок, опять отправившись к монитору, постановил: защитник наступил на ногу Владиславу Сарвели. Антон Миранчук не мог не воспользоваться таким моментом.

На 96-й минуте вторую победу команде в 2024-м принёс удар низом из-за пределов штрафной в исполнении Александра Сильянова. Таким образом, защитник отметился дебютным голом в составе москвичей. Максим Глушенков дважды помог отличиться партнёрам и упрочил лидерство в списке лучших ассистентов РПЛ с 11 передачами. «Локо» же благодаря этой победе набрал уже 16 очков в текущем розыгрыше чемпионата в матчах, по ходу которых уступал.

Тяжёлая победа «Ростова» в Екатеринбурге

«Ростов» отреагировал на разгром в матче со «Спартаком» третьей подряд выездной победой в рамках Премьер-лиги. Вслед за «Динамо» и «Факелом» пострадал «Урал». Валерий Карпин произвёл серьёзную ротацию. В запасе остался целый ряд лидеров, в том числе допустивший грубейшие ошибки Сергей Песьяков. Возможно, это было связано с травмой, ведь в воскресенье он уходил на замену, прихрамывая.

В результате исход противостояния решил фирменный стандарт от Даниила Уткина. А поразил чужие ворота Роналдо, воспользовавшись скидкой Мамаду Сако. Таким образом, бразилец отметился голами в трёх последних встречах чемпионата из четырёх. Не сумел он огорчить только «Спартак». Причём все мячи вингера получились крайне ценными, ведь в Воронеже и Екатеринбурге помогли добыть шесть очков, а в игре с «Сочи» — разойтись с оппонентом миром. Помимо этого, легионер за короткий отрезок успел стать лучшим в коллективе в РПЛ по среднему количеству ударов (2,4) и заработанным на себе фолам (2). Защитники зачастую не в состоянии остановить его проходы по флангу и вынуждены нарушать правила.

Лишь пропустив, подопечные Виктора Гончаренко активизировались. Однако удача им не сопутствовала. Достаточно того факта, что они ни разу не попали в створ. А главным неудачником стоит назвать вышедшего на замену Алексея Каштанова, дважды простившего южан. В концовке уже гости могли увеличить преимущество, но Кирилл Щетинин угодил в штангу, а Егор Голенков не реализовал выход один на один.

Обидное поражение «Факела» в Воронеже

По схожему сценарию развивалась встреча «Факела» и «Крыльев Советов». Её исход во втором тайме также решил удар новичка из Латинской Америки. Франко Ороско переехал в Самару зимой из «Лануса» и до того не набрал ни одного очка. Напротив, в марте он не сумел с точки переиграть Игоря Акинфеева.

Однако в Воронеже аргентинец открыл свой «лицевой» счёт. Что особенно удивительно, футболист ростом всего 168 см отличился в результате удара головой. После подачи углового дружина Игоря Осинькина оказалась первой на подборе. Далее последовала отличная подача Владислава Шитова, а легионер, отклеившись от опекуна, отправил мяч в сетку с линии вратарской.

Также в ростере гостей необходимо выделить Ивана Ломаева. Пусть голкиперу не приходилось регулярно выручать партнёров, когда ситуация требовала того, он приходил на помощь. Например, на 89-й минуте парировал дальний удар Ираклия Квеквескири в нижний угол. Это позволило самарцам одержать третью победу в четырёх последних матчах РПЛ. А вот подопечные Сергея Ташуева выдали серию из четырёх поражений и рискуют оказаться в зоне стыков.

Скандальное происшествие в Грозном

Между тем ключевой поединок состоялся в Чеченской Республике. Перед ним «Сочи» замыкал таблицу, но в случае успеха до минимума сокращал отставание от «Ахмата» и «Балтики». К сожалению, игру омрачило массовое отравление в составе гостей.

«Сначала нездоровилось только двоим, но со временем их становилось всё больше. В итоге получилось 14 игроков и пять членов персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы выходить на поле… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — отметил их главный тренер Роберто Морено.

В результате судьбу важнейших очков решил потрясающий удар Лечи Садулаева. Молодой хавбек продвинулся с мячом и с правой ноги метров с 20 закрутил его точно в район дальней девятки. Примечательно, что для него этот гол стал первым после тяжёлой травмы колена, из-за которой полузащитник пропустил в прошлом году семь месяцев.

Несмотря на тяжёлое состояние, сочинцы старались и создали не меньше моментов, чем соперник, но реализовать их не сумели. А Морено после финального свистка опять посетовал, что встречу не перенесли. В ответ генеральный директор хозяев Ахмед Айдамиров призвал как можно скорее провести расследование инцидента. По словам функционера, оппоненты прилетели в Грозный в 13:00 в день матча и непонятно, где конкретно успели отравиться.