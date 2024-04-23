Личка — о борьбе за чемпионство в следующем сезоне: нужно сохранить лидеров «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказал мнение, что нужно «Динамо» для победы в следующем сезоне РПЛ.

«Для начала нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет ещё больше. А если кто‑то всё‑таки уйдёт, то надо будет искать равноценную замену. Поэтому о следующем сезоне рассуждать ещё слишком рано, до него очень далеко», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на четыре балла. Тройку лучших замыкает «Динамо» (41).

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказал мнение об атмосфере в столичном клубе.