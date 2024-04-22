Фомин: в «Динамо» никто руки не опускает, у нас рабочая атмосфера в раздевалке
- РИА Новости
«Мы были обязаны выходить с «Пари НН» и делать своё дело. У нас рабочая атмосфера в раздевалке, ещё много матчей впереди, мы на третьем месте сейчас. Рук никто не опускает, готовимся к «Оренбургу» и другим оставшимся матчам», — сказал Фомин «Матч ТВ».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:1 в пользу столичной команды.
«Динамо» набрало 39 очков и осталось на третьем месте в турнирной таблице. «Пари НН» (28) располагается на десятой строчке.
Ранее Сергей Юран высказался о поражении от «Динамо».