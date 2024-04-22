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Фомин: в «Динамо» никто руки не опускает, у нас рабочая атмосфера в раздевалке

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказал мнение об атмосфере в столичном клубе.
Фомин: в «Динамо» никто руки не опускает, у нас рабочая атмосфера в раздевалке
  • РИА Новости

«Мы были обязаны выходить с «Пари НН» и делать своё дело. У нас рабочая атмосфера в раздевалке, ещё много матчей впереди, мы на третьем месте сейчас. Рук никто не опускает, готовимся к «Оренбургу» и другим оставшимся матчам», — сказал Фомин «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:1 в пользу столичной команды.

«Динамо» набрало 39 очков и осталось на третьем месте в турнирной таблице. «Пари НН» (28) располагается на десятой строчке.

Ранее Сергей Юран высказался о поражении от «Динамо».

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