Тренер «Сочи»: мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал решение о проведении перенесённого матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», несмотря на массовое отравление игроков.

«Стыдно, что в такой лиге позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).

Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять человек из персонала отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» требуют провести расследование после отравления игроков «Сочи» в Грозном.