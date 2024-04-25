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В «Ахмате» требуют провести расследование после отравления игроков «Сочи» в Грозном

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено об отравлении команды в Грозном перед перенесённым матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Победу омрачает непонятная ситуация с якобы отравлением. За столько лет и за столько проведённых игр у нас в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Мы крайне возмущены и хотим, чтобы провели расследование», — цитирует гендиректора «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).

Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять человек из персонала отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года.

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