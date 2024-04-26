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Мостовой: для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Кордоба как забивал, так и забивает. В целом так и по всей команде. Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Мусаев возглавил команду в марте 2024-го, сменив на посту Владимира Ивича. Команда сейчас идёт на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на одно очко.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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