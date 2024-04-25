RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев считает, что «Краснодар» сохраняет шансы на чемпионство РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гаджиев считает, что «Краснодар» сохраняет шансы на чемпионство РПЛ
  • РИА Новости

«Вероятность, что «Зенит» всё-таки сохранит за собой первое место, выше, чем у любой команды их обойти. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Накануне «Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице до одного очка.

Ранее в «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить