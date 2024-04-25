Гаджиев считает, что «Краснодар» сохраняет шансы на чемпионство РПЛ
- РИА Новости
«Вероятность, что «Зенит» всё-таки сохранит за собой первое место, выше, чем у любой команды их обойти. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство», — цитирует Гаджиева Legalbet.
Накануне «Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице до одного очка.
Ранее в «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ.