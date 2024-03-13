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Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки из «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки.
Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки из «Краснодара»
  • Gettyimages.ru

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — цитирует специалиста «РБ Спорт». 

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что будет нелепо, если Ивича сейчас возьмёт «Спартак». 

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