Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что будет нелепо, если Ивича сейчас возьмёт «Спартак».