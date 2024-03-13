Нигматуллин: будет нелепо, если Ивича сейчас возьмёт «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи по поводу возможного назначения бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Если сейчас его возьмёт «Спартак», то это будет нелепо. Человек только вылетел, сразу его подбирать — не знаю, насколько это правильно. Хотя в первой части сезона была проведена хорошая работа», — заявил Нигматуллин Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского специалиста. Тренер возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить Ивичу €1,5 млн за расторжение соглашения.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Ивича на эмоциях после поражения команды.