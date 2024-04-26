«Сильнее своих конкурентов»: почему отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» вызывает вопросы

Артём Дзюба может покинуть «Локомотив» по окончании нынешнего сезона. По информации СМИ, клуб не намерен продлевать с возрастным нападающим истекающий контракт и уже озаботился поиском ему замены. Вместе с тем главный тренер команды Михаил Галактионов и представитель игрока заверили, что он остаётся её важной частью. Весной форвард лишь дважды выходил в основе и не совершил ни одного результативного действия. Однако конкуренты по линии атаки тоже почти ничем не отметились, за исключением действующего на острие Максима Глушенкова. По мнению Валерия Непомнящего и Дмитрия Булыкина, недостаток практики Дзюбы связан исключительно с последствиями травмы и он ещё напомнит о себе.

«Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет»

Нынешнюю весну Артём Дзюба вряд ли может занести себе в актив. Он не только потерял место в основе «Локомотива», но и в конце марта получил травму, из-за которой пропустил три матча.

Казалось, по возвращении в строй лидер команды продолжит регулярно выходить в стартовом составе, но этого не произошло. Во встречах РПЛ с ЦСКА, «Рубином» и «Нижним Новгородом» он довольствовался суммарно 22 минутами, а в последней игре и вовсе не появился на поле. Ещё до повреждения он остался на скамейке в игре с «Сочи», а в дерби с «Динамо» был заменён уже в перерыве. Но тот ход Михаила Галактионова выглядел абсолютно справедливым, поскольку нападающий словно растворился на поле.

Единственный матч в 2024-м, который он отыграл от звонка до звонка, — с «Балтикой» в Кубке. Там форвард помог открыть счёт, навязав борьбу оппоненту возле чужой штрафной, но не реализовал решающий пенальти в «лотерее».

Неудивительно, что появились слухи о его возможном уходе из клуба. Контракт истекает летом, и о переговорах о продлении ничего не сообщалось. По информации инсайдера Ивана Карпова, москвичи не намерены оставлять форварда. Более того, он сообщил, что в действующем соглашении содержится пункт об автоматической пролонгации ещё на год в случае, если Дзюба наберёт десять очков за сезон. Пока в активе бывшего капитана сборной России — восемь (четыре гола и столько же результативных передач). Подтвердил слухи об уходе и агент игрока Тимур Гурцкая.

«Это не фейк. Уедет ли он в Китай? Не знаю. Если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит... Брали, чтобы он был основным нападающим. Сейчас понимают, что, сидя на лавке, он будет приносить вред, поэтому они лучше будут искать первого форварда», — приводит слова Гурцкая Sport24.

Однако представитель футболиста Леонид Гольдман заверил: лучший бомбардир сборной усиленно тренируется и намерен помочь команде в оставшихся противостояниях сезона.

«У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров «Локомотива» и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом... У него 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще игроков в РПЛ с такой статистикой?» — подчеркнул Гольдман.

Сам Галактионов подтвердил, что нападающий остаётся частью коллектива и вместе с одноклубниками сосредоточен исключительно на достижении общих целей.

«Всё остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, у всего тренерского штаба... Повторюсь, он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач, стоящих на сегодня», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Так или иначе ситуация продолжает развиваться. Теперь в СМИ появилась информация, что последние неудачные выходы Дзюбы на замену вынудили клуб озаботиться поиском замены. Якобы в шорт-лист входят Мохамед Конате («Ахмат»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Джонатан Окоронкво («Арсенал») и Иван Тимошенко («Родина»).

Голы аутсайдерам и неудачные выходы на замену

Слухи о возможном уходе форварда отчасти имеют под собой основание, ведь в нынешнем сезоне он забил всего четыре мяча в РПЛ и ни одного — в Кубке России, где в основном выходил на замену. Для сравнения: в прошлом сезоне он отличился восемь раз, пополнив состав команды только зимой.

Да и огорчал Артём в основном аутсайдеров: «Факел», «Урал», «Балтику». Исключением стало дерби со «Спартаком». Воспитанник красно-белых, как всегда, вышел на него с особенным настроем и во втором тайме восстановил равновесие аккуратным ударом в дальний угол из пределов штрафной.

С другой стороны, он всё равно приносил красно-зелёным неоценимую пользу. В 2023-м он был лидером команды и ни разу не оставался в запасе во встречах национального первенства. А если его и меняли, то лишь в концовках, когда у возрастного бомбардира уже не оставалось сил. Неудивительно, что тренерский штаб давал ему возможность передохнуть в Кубке.

Помимо голов, форвард был полезен в подыгрыше и отметился парой тончайших результативных передач. Например, в противостоянии с «Балтикой» в сентябре он выполнил великолепную скидку пяткой на ход Антону Миранчуку и помог хавбеку удвоить преимущество. Сам же нападающий открыл счёт незадолго до этого, с метра замкнув прострел Сергея Пиняева.

Особенно яркой для него получилась домашняя игра с «Зенитом», в которой москвичи вырвали победу. Непосредственное участие в третьем голе принял Дзюба. Он красиво обработал мяч грудью в штрафной и, не позволив тому опуститься на газон, исполнил идеальный заброс на Наира Тикнизяна, который не оставил шансов Михаилу Кержакову.

Показательно, что форвард занимает третье место в команде по среднему количеству пасов под удар в РПЛ (1,2). Опережают его только Миранчук и Максим Глушенков. А по выигранным верховым единоборствам (2,6) ему нет равных, если не брать в расчёт Егора Погостнова, четырежды вышедшего на поле и уже уехавшего в Белоруссию. То есть свои главные сильные качества нападающий не растерял.

Да и конкуренты по линии атаки не блещут. Тимур Сулейманов забил девять мячей в текущем сезоне, но пять из них пришлись на Кубок, где Артём преимущественно оставался в запасе. Складывалось впечатление, что он должен воспользоваться повреждением одноклубника, но этого не произошло. И лишь в поединке с «Нижним Новгородом» форвард появился на замену и наконец отметился. Аренда Саида Хамулича у «Тулузы» пока вызывает большие вопросы, поскольку босниец получил в своё распоряжение лишь 15 минут.

Но нельзя не отметить, как здорово сработала задумка Галактионова с переводом на острие атаки Глушенкова. В начале дерби с ЦСКА казалось, что ему некомфортно на новой позиции. Однако постепенно уроженец Смоленска адаптировался и в итоге стал лучшим, отдав результативные пасы на Илью Самошникова и Лукаса Фассона. Быстрый техничный нападающий не только грамотно опускается в глубину, разгоняя оттуда атаки, но и врывается в свободные зоны, здорово взаимодействуя с Пиняевым. В матче следующего тура с «Рубином» тренерский штаб продолжил эксперимент, и Глушенков оформил ещё один ассист. В Нижнем Новгороде Максим набрал ещё два очка. А спасать ситуацию в перерыве вышел не Дзюба, а Сулейманов.

Стоит признать, что в такой схеме возрастной и не отличающийся высокой скоростью Дзюба вряд ли способен принести пользу. И после победы над нижегородцами Галактионов чётко дал это понять.

«Сегодня у нас скоростная и мобильная группа в атаке. Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в предыдущем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали. Мы Артёма видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса», — цитирует наставника «Матч ТВ».

С другой стороны, Артём всегда может выходить на замены и помогать дожимать соперников. Хотя в первых матчах после возвращения сделать это не удалось. Более того, в поединке с ЦСКА именно после рокировки Глушенкова на Дзюбу железнодорожники пропустили дважды и отдали победу. Галактионов рассчитывал, что свежий форвард поможет добить армейцев, но он почти не встречался с мячом.

В игре с казанцами Артём и вовсе получил в своё распоряжение всего семь минут игрового времени. Но в качестве положительного примера можно вспомнить противостояние с «Сочи» в марте. Тогда он, выйдя на полчаса, успел нанести пару опасных выстрелов и вывести Пиняева один на один с вратарём.

«И в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы»

Несмотря на все слухи, опрошенные RT эксперты уверены: Дзюба ещё проявит себя в «Локо». Так, известный тренер, работавший с ним в «Томи», Валерий Непомнящий считает, что форвард получает недостаточно времени исключительно из-за последствий повреждения.

«Это абсолютно нормальный рабочий процесс. Уверен, если Дзюба наберёт 100%-ную форму, вернётся в основу. На сегодняшний день он сильнее своих конкурентов. По сути, кроме Сулейманова, и вспомнить некого. Пробовали на острие Глушенкова, но в таком случае включалась уже совсем другая конструкция. В любом случае, когда Артём будет полностью готов, поможет команде на все сто процентов. Не верю, что его специально зачехлили и он осел на скамейке надолго. Он ещё будет первым номером», — заявил специалист.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин тоже назвал главной причиной проблем футболиста повреждение. Он призвал его активнее работать на занятиях, чтобы доказать Галактионову свою значимость.

«Говорить, что Артём постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной. Умения развернуть защитника, выиграть единоборство и затолкать мяч в ворота у него никуда не делись. Эти сильные качества не пропадут даже с возрастом. Да и конкурентов у Дзюбы в «Локо» почти нет. Для меня оптимальная связка в атаке железнодорожников: Пиняев — Глушенков. Но Дзюба способен выходить на замену, если игра не складывается, и добавить агрессии и напора», — объяснил Булыкин.

Вместе с тем он уверен, что, даже если нападающий в итоге летом не останется в «Локомотиве», он не столкнётся с недостатком предложений.

«Наверняка будет серьёзный разговор и по зарплате, и по бонусам. Уверен, в своих рядах форварда захотят видеть многие середняки РПЛ. Да и нельзя сбрасывать со счетов вариант с Китаем. Леонид Слуцкий точно с удовольствием пригласит старого друга в «Шанхай Шэньхуа», — добавил Булыкин.