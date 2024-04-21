Попов: Дзюба нужен всем, если пересмотрит своё отношение к футболу

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба нужен всем, но только если он пересмотрит своё отношение к футболу. Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле, то он — ноль. А если согласен играть на команду и выкладываться на каждой тренировке, то будет топ-футболистом», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Как сообщает «Чемпионат», Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой.