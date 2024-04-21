Попов: Дзюба нужен всем, если пересмотрит своё отношение к футболу
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«Дзюба нужен всем, но только если он пересмотрит своё отношение к футболу. Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле, то он — ноль. А если согласен играть на команду и выкладываться на каждой тренировке, то будет топ-футболистом», — цитирует Попова «РБ Спорт».
Как сообщает «Чемпионат», Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локомотивом».
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой.