Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение касательно отсутствия форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива».

«Мы не можем судить, поскольку не знаем ситуацию изнутри. Но давайте не забывать, что Артём получил травму и команда несколько матчей провела без него. Михаил Галактионов сделал рокировку, и всё прошло успешно. А сам Дзюба несколько раз не очень удачно вышел на замену. Но это абсолютно нормальный рабочий процесс. Уверен, если Дзюба наберёт стопроцентную форму, вернётся в основу», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу экс-нападающего «Реала» Кристо.