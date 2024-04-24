RT в Telegram
Подпишись

Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы

Короткая ссылка
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение касательно отсутствия форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива».
Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы
  • РИА Новости

«Мы не можем судить, поскольку не знаем ситуацию изнутри. Но давайте не забывать, что Артём получил травму и команда несколько матчей провела без него. Михаил Галактионов сделал рокировку, и всё прошло успешно. А сам Дзюба несколько раз не очень удачно вышел на замену. Но это абсолютно нормальный рабочий процесс. Уверен, если Дзюба наберёт стопроцентную форму, вернётся в основу», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу экс-нападающего «Реала» Кристо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить