Песьяков: Дзюба завершит карьеру раньше меня

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.

«Дзюба — лучший российский нападающий? Один из лучших. Кто завершит карьеру раньше? Думаю, Артём завершит раньше меня. У нас амплуа немного разные, но Дзюба может в Медиалиге ещё лет десять поиграть», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру Дзюбы в текущем сезоне.