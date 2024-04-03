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Песьяков: Дзюба завершит карьеру раньше меня

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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.
Песьяков: Дзюба завершит карьеру раньше меня
  • РИА Новости

«Дзюба — лучший российский нападающий? Один из лучших. Кто завершит карьеру раньше? Думаю, Артём завершит раньше меня. У нас амплуа немного разные, но Дзюба может в Медиалиге ещё лет десять поиграть», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру Дзюбы в текущем сезоне.

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