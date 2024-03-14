Петржела считает, что Дзюбе пора заканчивать с футболом

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в текущем сезоне.

«Сейчас Дзюба уже старый. У него никогда не было скорости, а сейчас особенно. Он вполне может добиться успеха в тренерстве, но уже не как игрок», — заявил Петржела СЭ.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что очень рад переходу в московскую команду.