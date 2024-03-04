RT в Telegram
Подпишись

Новичок «Локомотива» Ньямси рассказал, что Дзюба называет его Жорой

Короткая ссылка
Французский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Жерзино Ньямси признался, что очень рад переходу в московскую команду.

«Дзюба зовёт меня Жорой, как и все в команде. Меня все приняли очень тепло, всё очень здорово», — цитирует Ньямси «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «много талантливых ребят» выступают за «Локомотив».

«Но безусловно, Дзюба — топовый игрок, у которого можно многому научиться. С ним интересно работать и тренироваться. Коллектив есть, надо двигаться вперёд», — заключил Ньямси.

27-летний француз в текущем сезоне провёл за «Страсбург» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн. Он подписал контракт с «Локо» до лета 2027 года.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после столичного дерби с «Динамо» заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить