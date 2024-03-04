Новичок «Локомотива» Ньямси рассказал, что Дзюба называет его Жорой

Французский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Жерзино Ньямси признался, что очень рад переходу в московскую команду.

«Дзюба зовёт меня Жорой, как и все в команде. Меня все приняли очень тепло, всё очень здорово», — цитирует Ньямси «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «много талантливых ребят» выступают за «Локомотив».

«Но безусловно, Дзюба — топовый игрок, у которого можно многому научиться. С ним интересно работать и тренироваться. Коллектив есть, надо двигаться вперёд», — заключил Ньямси.

27-летний француз в текущем сезоне провёл за «Страсбург» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн. Он подписал контракт с «Локо» до лета 2027 года.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после столичного дерби с «Динамо» заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России.