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Галактионов — о борьбе за медали: «Локомотив» будет грызться за каждый матч

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после столичного дерби с «Динамо» заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России по футболу.
Галактионов — о борьбе за медали: «Локомотив» будет грызться за каждый матч
  • РИА Новости

«Всё ещё впереди. Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Мы будем грызться и цепляться за каждый матч», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По мнению тренера, в игре с «Динамо» его подопечные «были вообще не похожи на самих себя».

«Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдёт, и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости», — сказал Галактионов.

«Локо» на стадионе «ВТБ Арена» в 19-м туре уступил бело-голубым со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 19-го тура. 

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