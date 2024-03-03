RT в Telegram
Подпишись

Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки
  • РИА Новости

«Футболисты вышли в хорошем физическом состоянии после перерыва и в целом выглядели предпочтительнее своих соперников. Команда полностью переиграла «Локомотив», особенно в первом тайме. На мой взгляд, Денис Макаров сейчас довольно неплохо выглядит, он не боится идти в обыгрыш, разгоняет атаки и отдаёт передачи на партнёров. Сегодня он забил очень хороший гол и находится на верном пути. «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может ещё больше приблизить команду к этой цели», — сказал Кобелев RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить