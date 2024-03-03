Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Футболисты вышли в хорошем физическом состоянии после перерыва и в целом выглядели предпочтительнее своих соперников. Команда полностью переиграла «Локомотив», особенно в первом тайме. На мой взгляд, Денис Макаров сейчас довольно неплохо выглядит, он не боится идти в обыгрыш, разгоняет атаки и отдаёт передачи на партнёров. Сегодня он забил очень хороший гол и находится на верном пути. «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может ещё больше приблизить команду к этой цели», — сказал Кобелев RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура РПЛ.