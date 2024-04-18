Пономарёв посоветовал Дзюбе уезжать в Китай: он всех бы там задавил

Полуфиналист чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарёв посоветовал нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе попробовать свои силы в Китае.

«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли. Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь, и хорош», — приводит слова Пономарёва «Р-Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах в составе «Локомотива», забил четыре мяча и отдал такое же количество голевых передач.

Ранее агент футболиста заверил, что у Артёма прекрасные отношения с командой и тренером в «Локомотиве».