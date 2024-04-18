Агент Дзюбы: у Артёма прекрасные отношения с командой и тренером в «Локомотиве»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался об отношениях своего клиента с командой и главным тренером.

«У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Артём — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Как сообщает «Чемпионат», Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой.