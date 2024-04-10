Восточные сказки: «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал пять побед на старте чемпионата Китая

Начало китайского этапа карьеры Леонида Слуцкого получилось более чем успешным. «Шанхай Шэньхуа» в дебютном матче под его руководством завоевал Суперкубок страны, а следом одержал пять побед подряд в национальном первенстве. Причём в третьем туре команда неожиданно разгромила одного из главных конкурентов «Шаньдун Тайшань», а в четвёртом, наоборот, только на 99-й минуте сломила сопротивление «Чанчунь Ятай». При этом Андре и Жоау Карлуш сформировали самый результативный дуэт чемпионата, Се Пэнфэй занимает первую строчку в гонке ассистентов, а голкипер Бао Ясюн пропустил лишь дважды.

Российские футбольные тренеры редко пробуют себя в странах дальнего зарубежья, а потому работа Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» вызывает особенный интерес. К тому же было крайне любопытно, как специалист проявит себя после затяжной паузы, которую он в основном посвятил деятельности, не связанной с футболом.

Пока результаты превосходят самые смелые ожидания. В дебютном матче под его руководством команда завоевала Суперкубок Китая, одолев в дерби «Шанхай Порт». Старт в национальном первенстве и вовсе получился потрясающим. «Синие дьяволы» одержали пять побед подряд и уверенно лидируют в таблице, на три очка опережая ближайшего преследователя — «Чэнду Жунчэн». Также они занимают первую строчку как по количеству забитых мячей (13), так и по числу пропущенных (2).

А главное, нельзя сказать, что коллективу повезло, ведь почти во всех встречах он оказывался на голову сильнее соперников. В первом туре подопечные Слуцкого на выезде одолели середняка «Мэйчжоу Хакка». Игра проходила под диктовку гостей, и лишь чудом не состоялось разгрома. Ещё в первом тайме бригада судей отменила два гола шанхайцев. Сефас Малеле перед тем, как отличиться, нарушил правила на защитнике. А У Си на подаче углового попал в офсайд. Более того, Малеле в дебюте угодил в штангу. Однако на 48-й минуте Андре замкнул блестящую подачу Вильсона Манафы с правого фланга. А по истечении часа бразилец оформил дубль, грамотно сыграв на добивании.

Во втором туре «Шанхай» с аналогичным счётом взял верх над «Циндао Вест Кост». На этот раз интрига умерла ещё до перерыва благодаря голам Малеле и Андре. Это противостояние примечательно ещё и пятью попаданиями футболистов обеих дружин в стойки ворот. Особенно запомнился эпизод с участием Се Пэнфэя во второй половине, когда мяч после его удара со стандарта дважды попал в штангу.

Казалось, серьёзное испытание ждало лидера после паузы на матчи сборных, ведь шанхайцам предстояло на выезде помериться силами с одним из главных претендентов на титул «Шаньдун Тайшанем», обладающим вторым по стоимости составом в Суперлиге. На деле гости не заметили соперников. Уже в дебюте они провели блестящую контратаку, которую замкнул Жоау Карлуш. А через 25 минут португалец в схожем ключе ворвался в штрафную и воспользовался скидкой Андре.

Вишенкой на торте стал потрясающий дальний выстрел Сюй Хаояна. К слову, сразу два гола из этой встречи попали в топ-5 самых красивых по итогам тура. Причём комбинацию с завершающим ударом Карлуша болельщики оценили выше «пушки» китайского хавбека.

С проблемами подопечные Слуцкого неожиданно столкнулись лишь в противостоянии с «Чанчунь Ятаем», сейчас занимающим 14-ю строчку в таблице. Начало не предвещало для них беды, ведь счёт после подачи углового открыл Цзян Шэнлун. Но Тань Лун быстро сумел восстановить равновесие.

В дальнейшем фаворит накатывал на ворота оппонентов одну волну атаки за другой, но никак не мог пробить У Якэ. Тем ярче получилась развязка. На 99-й минуте Малеле, воспользовавшись выносом со своей половины, зацепился за мяч и сместился направо. Выполнить хорошую подачу форварду помешал опекавший его игрок. Однако мяч в штрафной всё же подхватил Андре, а набежавший Карлуш вколотил его в дальний угол. Счастливый Слуцкий вместе со своими помощниками Василием Березуцким и Олегом Яровинским не скрывали эмоций и отпраздновали очередной успех вместе с подопечными.

Наконец, в последнем матче «Шанхай» добился ещё одного разгрома, дома не оставив шансов одному из аутсайдеров — «Ухань Фри Таунс». Ещё до перерыва отличились Андре и Се Пэнфэй. Единственной ложкой дёгтя стал пропущенный мяч от Цзян Чжипэна, который отметился прямым ударом со штрафного, назначенного неподалёку от лицевой линии. Хозяева ответили на это голом Гао Тяньи и потрясающим дальним выстрелом Карлуша. В обоих случаях ассистировал партнёрам Се Пэнфэй.

По первым шести играм под руководством российского наставника можно констатировать: Слуцкому удалось поставить «синим дьяволам» симпатичный атакующий футбол, который вдобавок приносит результат. «Шанхай Шэньхуа», как и предыдущие его коллективы, стремится оперативно доводить мяч до чужой штрафной. В этом плане показательными получились первые голы «Шаньдун Тайшаню». В обоих эпизодах снаряд быстро доставили до оформившего дубль Карлуша, и соперники просто не успели за перестроениями.

По такой игре особенно важна роль португальца. Чаще всего Слуцкий использует в Поднебесной схему 4—4—2 с ромбом в центре поля. Бывший футболист «Ливерпуля» занимает в ней позицию «десятки» и чувствует себя очень комфортно. Он не только грамотно разгоняет атаки и ищет тонкими пасами форвардов, но и сам, пользуясь природной скоростью, врывается в чужую штрафную. Жоау идеально чувствует моменты, когда можно открыться на грани офсайда и убежать.

Особенно классное взаимодействие у него наладилось с Андре, приехавшим в Китай в начале года. Они быстро нашли общий язык как на поле, так и за его пределами, поскольку оба говорят на португальском. В итоге этот дуэт наводит ужас на защитников в Суперлиге. Бразилец и португалец с восемью голами — самая результативная пара на старте нынешнего сезона национального первенства.

Если же необходимо вскрыть обороняющуюся низким блоком команду, для этих целей идеально подходит Малеле. Высокий мощный швейцарец родом из Анголы, по манере игры напоминающий Артёма Дзюбу, не только отлично цепляется за мячи, но и регулярно смещается на фланги, освобождая зоны под рывки одноклубникам. Именно его активность позволила дожать «Чанчунь Ятай». Он же помог одержать две победы на старте. Правда, в матче с «Циндао Вест Кост» футболист получил травму и впоследствии довольствовался выходами на замену. Вернулся в основу он лишь в противостоянии с «Ухань Фри Таунс».

Ярко проявляют себя и другие легионеры. Ранее защищавший цвета «Порту» и «Гранады» Вильсон Манафа без устали бороздит правый край. Он не только блестяще справляется с прямыми обязанностями в защите, но и отдал одну результативную передачу. А Ибрагим Амаду абсолютно незаменим в опорной зоне.

Перед началом сезона Слуцкий заявлял, что намерен не только завоевать трофеи на новом месте, но и помочь некоторым китайским игрокам продолжить карьеру в Европе. Пока его слова не расходятся с делом. В частности, всего два мяча во всех турнирах было пропущено во многом благодаря местным исполнителям. 26-летний вратарь Бао Ясюн провёл все встречи от первой и до последней минуты. В пассив ему можно занести только пропущенный от Цзян Чжипэна мяч с довольно острого угла после прямого удара со стандарта. В центре обороны пару сформировали Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе, хотя обоим всего по 23 года. А на левом краю прописался номинальный правый защитник Ян Цзэсян.

Особенно же выделяется неоднократно упомянутый Се Пэнфэй. Опытный нападающий, перебравшийся в «Шанхай» зимой из «Ухань Фри Таунс», рассматривался как резервист. Однако он воспользовался повреждением Малеле и пробился в основу. Причём раскрылся он как блестящий ассистент. В ключевом матче с «Шаньдун Тайшанем» именно он сделал потрясающую скидку на ход Карлушу в эпизоде с первым голом. В противостоянии с «Чанчунь Ятаем» результативной стала его подача углового. А в последней встрече Се Пэнфэй оказался главным героем, впервые отличившись самостоятельно и отдав два голевых паса партнёрам. Это позволило китайцу выйти на первое место в турнире по числу ассистов.

Неудивительно, что на последние игры сборной страны с Сингапуром в рамках квалификации ЧМ-2026 в марте вызвали четверых футболистов «синих дьяволов». Компанию Цзян Шэнлуну, Чжу Чэньцзе и Се Пэнфэю составил полузащитник Гао Тяньи. В итоге Чжу провёл обе встречи от звонка до звонка. А Гао и Се выполнили по результативной передаче. Тренеру остаётся радоваться успехам подопечных.

«Отлично, всё прекрасно. Никто не говорит на английском, все мило кивают, улыбаются и выполняют твои требования — в отличие от некоторых российских футболистов», — в шутку отметил Слуцкий.

Однако апрель во многом может стать определяющим для коллектива, поскольку его ждут два важных противостояния в национальном первенстве. В следующем туре лидер сойдётся с располагающимся на шестой строчке «Бэйцзин Гоань». А в восьмом туре его ждёт очередное дерби с «Шанхай Порт».