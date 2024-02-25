Тарханов: благодаря Слуцкому китайский футбол уже стал популярнее

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что Леонид Слуцкий поступил правильно, когда принял решение возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«Китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому. Теперь в России о нём много говорят, следят за успехами команды, в которой работают российские специалисты. Леонид правильно сделал, что вернулся к тренерской карьере», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что победа в Суперкубке Китая — хорошее начало для Слуцкого.

«Работа в «Шанхай Шэньхуа», безусловно, пойдёт ему на пользу», — добавил Тарханов.

Команда Слуцкого в матче за Суперкубок Китая нанесла поражение «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

52-летий российский специалист возглавил китайский клуб 1 января.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на победу «Шанхай Шэньхуа».