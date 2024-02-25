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Тарханов: благодаря Слуцкому китайский футбол уже стал популярнее

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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что Леонид Слуцкий поступил правильно, когда принял решение возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«Китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому. Теперь в России о нём много говорят, следят за успехами команды, в которой работают российские специалисты. Леонид правильно сделал, что вернулся к тренерской карьере», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что победа в Суперкубке Китая — хорошее начало для Слуцкого.

«Работа в «Шанхай Шэньхуа», безусловно, пойдёт ему на пользу», — добавил Тарханов.

Команда Слуцкого в матче за Суперкубок Китая нанесла поражение «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

52-летий российский специалист возглавил китайский клуб 1 января. 

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на победу «Шанхай Шэньхуа».

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