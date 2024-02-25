Тарханов: благодаря Слуцкому китайский футбол уже стал популярнее
«Китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому. Теперь в России о нём много говорят, следят за успехами команды, в которой работают российские специалисты. Леонид правильно сделал, что вернулся к тренерской карьере», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что победа в Суперкубке Китая — хорошее начало для Слуцкого.
«Работа в «Шанхай Шэньхуа», безусловно, пойдёт ему на пользу», — добавил Тарханов.
Команда Слуцкого в матче за Суперкубок Китая нанесла поражение «Шанхай Порт» со счётом 1:0.
52-летий российский специалист возглавил китайский клуб 1 января.
Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на победу «Шанхай Шэньхуа».