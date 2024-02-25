Дебют мечты: «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая по футболу в первом матче под руководством Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая по футболу в дебютном матче под руководством Леонида Слуцкого. «Синие дьяволы» сломили сопротивление действующего чемпиона страны «Шанхай Порт». Единственный мяч в начале второго тайма забил Сефас Малеле, первым оказавшийся на добивании после подачи углового. Слуцкий на пресс-конференции поблагодарил болельщиков за поддержку, а одним из главных секретов успеха назвал качественную подготовку в межсезонье.

К Леониду Слуцкому в 2024-м приковано особенное внимание в России. На это имеется как минимум две причины. Во-первых, он является одним из немногих отечественных тренеров, которые в настоящий момент трудятся в других государствах, если не брать в расчёт страны постсоветского пространства. В Азии нашёл себя и Андрей Чернышов, но он выбрал совсем экзотический вариант — индийский «Мохаммедан».

Во-вторых, крайне любопытно, как проявит себя бывший наставник сборной после затяжной паузы в карьере и сумеет ли добиться успеха в совершенно незнакомых условиях. Давать ответ на данный вопрос рано, но дебют точно получился для него сказочным — в первом же матче «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая.

Предпосылки к этому имелись, ведь команда неплохо проявила себя ещё в межсезонье. Например, на Кубке равноправия в Катаре она заняла второе место, одолев «Аль-Духаиль» и «Сантос», и крупно уступила лишь «Зениту». Отлично поработало и руководство на трансферном рынке. В числе прочих состав коллектива пополнили экс-защитник «Порту» Вилсон Манафа и бразилец Андре Луис.

Судя по всему, новому штабу, куда, помимо Леонида Викторовича, вошли Василий Березуцкий и Олег Яровинский, удалось быстро наладить и тёплую атмосферу в раздевалке. Во всяком случае, они стремятся раскрепостить подопечных. Чего стоит дружное исполнение ими песни «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на праздничном ужине, посвящённом китайскому Новому году.

Уже в первой встрече «синих дьяволов» ждало городское дерби с действующими чемпионами страны «Шанхай Порт». Более того, соседи традиционно являются для них неудобным соперником. Начиная с ноября 2017-го «Шанхай Шэньхуа» потерпел девять поражений при всего одной победе в 15 противостояниях. А последний поединок в рамках национального первенства вовсе завершился унизительной домашней осечкой — 0:5.

Вдобавок «красных орлов» до сих пор ведёт за собой Оскар. Бывший хавбек сборной Бразилии и «Челси» приехал в Поднебесную ещё в 2017-м и прижился. Со своей командой он дважды становился чемпионом страны, в том числе в 2023-м. Принципиальные соперники же взяли Кубок Китая, благодаря чему и получили возможность сразиться за очередной трофей. К слову, «Шанхай Порт» тоже зимой возглавил другой наставник — Кевин Мускат. До того он трудился в Австралии, Бельгии и Японии.

Однако, вопреки прогнозам, дружина Слуцкого практически не оставила шансов визави, хотя отличилась лишь раз. В дебюте она завладела подавляющим преимуществом и неоднократно могла забить. Особенно хорош был впереди мощный Сефас Малеле, который грамотно цеплялся за мячи и выполнял скидки на открывающихся в свободные зоны партнёров.

Уже на третьей минуте он, воспользовавшись прекрасным прострелом с правого фланга, обработал мяч в борьбе с защитником, но метров с десяти не попал в ближний. Затем другой легионер, Ибрагим Амаду, мощно выстрелил из-за пределов штрафной и угодил в штангу.

Чуть позже ещё пару выгодных шансов упустил Малеле. Сначала он протащил снаряд с левого фланга в центр, однако с его бильярдным выстрелом низом в дальний справился вратарь. А затем форвард вовсе убежал на рандеву с Янь Цзюньлином и обыграл его, но на помощь пришёл оппонент.

Номинальные хозяева запомнились только коварным выстрелом Люй Вэньцзюня с линии штрафной. Дополнительно усложнил задачу Бао Ясюну в данном эпизоде рикошет, но он всё же справился с угрозой. А вот маститый Оскар оказался практически незаметен.

На 55-й минуте «синие дьяволы» всё же абсолютно закономерно открыли счёт. Причём помогла им неожиданная попытка исполнить «сухой лист» на подаче углового от Жоау Карлуша. Цзюньлин справился с ударом, однако помешать Малеле добить снаряд в сетку с метра никто не сумел.

Теперь уже «красные орлы» вынуждены были идти вперёд и раскрываться. К чести команды отечественного специалиста, она действовала в обороне образцово и не позволяла оппонентам организовывать даже подходы к чужим воротам. Те больше владели мячом, но почти не проникали в штрафную.

Куда интереснее смотрелись контрвыпады «Шанхай Шэньхуа». Один Малеле вполне мог оформить хет-трик. Чего стоит хотя бы момент, когда он получил отличную разрезающую передачу от одноклубника и, оказавшись прямо перед вратарём, умудрился пробить в него. Чуть позже нападающий необъяснимым образом не добил мяч в пустой створ с пары метров после очередного сейва Цзюньлина. В концовке швейцарец всё же забил благодаря рикошету, однако и здесь удача ему не сопутствовала — гол отменили из-за офсайда.

Окончательно же интрига умерла, когда Матеус Джусса сбил в центре поля Карлуша, срывая очередной быстрый прорыв, и получил вторую жёлтую карточку. У действующих чемпионов оставалось достаточно времени на спасение, но они даже не сумели организовать заключительный штурм.

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С финальным свистком все футболисты «Шанхай Шэньхуа» вместе с тренерами и другими сотрудниками выскочили на поле. Их можно понять, ведь удалось не только одолеть принципиального соперника, но и взять первый за 23 года Суперкубок Китая.

Крайне важен данный успех и для Слуцкого, поскольку он завоевал дебютный трофей за пределами России и первый за восемь лет. В 2016-м специалист помог ЦСКА получить золотые медали РПЛ, а позже покинул армейский клуб и перебрался в отечественную сборную. Неудивительно, что он также не скрывал эмоций и поблагодарил всех болельщиков.

«Команда хорошо подготовилась, так как мы провели много предсезонных матчей. Наш соперник силён, но даже у команд высокого уровня имеются недостатки. Мы играли настойчиво и привнесли больше изменений. Подобная победа придаст больше уверенности. Мы сохраним наш стиль, соревновательный настрой и в новом сезоне будем стремиться занять более высокое место в чемпионате», — цитирует его Shine.

Времени на празднование у его подопечных будет совсем немного, ведь уже 3 марта их ждёт стартовая встреча национального первенства с «Мэйчжоу Хакка».

Любопытно, что одним из первых поздравил Слуцкого с долгожданным успехом Артём Дзюба. В своих социальных сетях он выложил фото тренера с подписью: «Горжусь».

Присоединились к нему и эксперты RT, также поработавшие в других странах. Например, Юрий Сёмин, отметившийся, помимо России, в Новой Зеландии, Азербайджане и на Украине, подчеркнул, что для каждого наставника любой трофей имеет значение.

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить. Желаю ему дальнейших успехов с командой и удачи. Это история, ведь кубки привлекают внимание болельщиков, спонсоров и так далее. Победы в них имеют огромный вес», — заявил Сёмин.

В свою очередь, Борис Игнатьев, возглавлявший в том числе китайский «Шаньдун Лунэн», напротив, призвал не перехваливать коллегу раньше времени, но всё же назвал победу невероятно важной с точки зрения отношения общественности.

«Она раскрепостит Слуцкого и его штаб и даст повод болельщикам быстрее бежать за билетами на следующий матч. Что я думаю о Леониде Викторовиче как о специалисте? Он очень сильно мне импонировал, когда только начинал свою карьеру. Наверное, со сборной России он так и не дал того результата, на который рассчитывал, после чего пошёл по пути, который я не сильно приветствую. Отсюда и двойственное к нему отношение. Но сейчас снова стало понятно, что Леонид Викторович всё-таки тренер, и мы будем с нетерпением ждать его новых успехов», — резюмировал Игнатьев.