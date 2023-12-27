Новый вызов: почему Слуцкий согласился возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий продолжит карьеру в Китае. По информации местных СМИ, бывший наставник сборной России возглавил «Шанхай Шэньхуа», при этом детали контракта не разглашаются. В клубе высоко оценили способность тренера ставить атакующий футбол и развивать молодых игроков. Что ждёт отечественного специалиста на новом месте работы и почему он мог согласиться на переезд в КНР — в материале RT.

Что известно о назначении Слуцкого?

Слухи о возможном переезде бывшего наставника «Рубина» в КНР появились ещё на прошлой неделе. Тогда инсайдер Иван Карпов рассказал, что Леонид Слуцкий уже договорился о соглашении с китайским «Шанхай Шэньхуа» и до конца месяца присоединится к новому клубу. Причём отправится туда не один, а в компании Василия Березуцкого и Олега Яровинского. Хотя последнему ранее прочили как возвращение в ЦСКА, так и пост спортивного директора «Балтики».

И вот эта информация нашла официальное подтверждение. Как сообщил портал 163.com со ссылкой на пресс-службу коллектива, 27 декабря Слуцкий был утверждён в должности главного тренера «Шэньхуа». Пока нет информации не только о зарплате россиянина в новой команде, но и о продолжительности контракта.

В то же время в стане «синих дьяволов» высоко оценили уровень специалиста и восхитились не только его умением ставить открытый и сбалансированный футбол, но и способностью развивать молодёжь. И с этим сложно спорить, ведь тренер оказал серьёзное влияние на становление таких ярких исполнителей, как Хвича Кварацхелия, Мартин Эдегор, Александр Головин, успел поработать и с Джарродом Боуэном, ныне защищающим цвета «Вест Хэма». Англичанин провёл под его руководством 20 матчей за «Халл Сити» и отметился в них десятью голами.

Что привело к назначению Слуцкого?

«Шэньхуа» объявил о приглашении Слуцкого спустя сутки после того, как расставил все точки над i в истории с действующим наставником. Накануне в клубе заявили о скором прекращении сотрудничества с У Цзиньгуем, в общей сложности проработавшим в его структуре более 15 лет. За это время он побыл ассистентом тренера, исполняющим обязанности наставника, техническим директором, а также четырежды занимал должность рулевого.

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Довольно удачным был и последний период пребывания У Цзиньгуя в клубе, хотя поначалу так не казалось. Возглавив команду в марте 2022-го, в первом сезоне он финишировал с ней лишь на десятом месте в китайской Суперлиге, зато во втором не только стал пятым (лучший результат с 2016-го), но и помог в шестой раз завоевать национальный кубок. Казалось бы, это должно было помочь ему остаться в «Шэньхуа», но не тут-то было.

Причины расставания с У Цзиньгуем пока не называются. Но нежелание продлевать контракт с наставником вполне может говорить о высоких целях руководства «синих дьяволов». В последний раз те попадали в тройку в 2010 году и добились этого результата под руководством иностранца — хорвата Мирослава Блажевича. И вполне могут видеть в Слуцком того, кто способен повторить этот успех. Вопрос в том, существуют ли для этого серьёзные основания.

Почему «Шанхай Шэньхуа» мог позвать Слуцкого?

В целом решение китайского коллектива сделать ставку на россиянина вызывает вопросы. Безусловно, Слуцкий давно входит в число если не самых титулованных, то известных отечественных тренеров и имеет опыт работы за рубежом, чем не может похвастаться подавляющее большинство его коллег из России. Но вряд ли его можно назвать однозначно положительным. В «Халле» он провалился и был уволен через пять месяцев после назначения, в «Витессе» выдал один хороший сезон, но уже в середине второго был отправлен в отставку. Неоднозначным стал и этап карьеры в «Рубине». В чемпионате-2020/21 он помог казанцам финишировать четвёртыми, но уже в следующем занял с ними 15-ю строчку и не сумел спасти от вылета в Первую лигу.

За этим последовали не самый удачный период во втором по силе дивизионе России, отставка и год простоя, в течение которого Слуцкий укреплялся в статусе самого популярного представителя футбола в стране. За это время он успел принять участие во множестве шоу, стать ведущим собственной программы на YouTube, попробовать себя в роли интервьюера и оказаться в эпицентре скандала после оскорбления журналиста. Однако о его возвращении в профессию говорилось мало. В июне ходили слухи об интересе к нему со стороны «Динамо», а также медиакоманды GOATS, но в итоге они так и не материализовались.

И сейчас крайне сложно сказать, в какой форме находится Слуцкий. Свои главные победы он одержал до 2016 года, а в последнее время был опосредованно связан со спортом. И сам не выказывал никакого желания вновь вернуться на тренерский мостик. Причём нельзя однозначно сказать, в чём именно была проблема — в отсутствии достойных предложений или мотивации.

Зачем Слуцкому соглашаться на вакансию в «Шанхай Шэньхуа»?

В свете этого один из главных вопросов заключается в том, зачем россиянин согласился отправиться в Поднебесную. Ещё несколько лет назад главной причиной для переезда в Китай можно было назвать возможность подзаработать. Но в местной Суперлиге уже давно не сорят деньгами, и это отразилось на тренерском составе. На смену Рафаэлю Бенитесу, Роберто Донадони, Бернду Шустеру и Бруно Женезио пришли местные специалисты и не самые раскрученные и мастеровитые иностранцы. И они уж точно не получают миллионы, которыми завлекали в эту страну их именитых коллег. Вряд ли баснословный гонорар предложили и Слуцкому.

Кроме того, в Китае он не получит возможности посотрудничать с топ-игроками. После ужесточения потолка зарплат страну покинули все звёзды, а остались местные спортсмены и либо возрастные, либо не самые высококлассные легионеры. Так, в «Шанхай Шэньхуа» лишь четверо футболистов оцениваются в €1 млн и выше на Transfermarkt, а звание самых дорогих делят Сефас Малеле и Кристиан Бассогог (оба — по €1,5 млн). Первый известен по выступлениям за «Палермо», второй — за датский «Ольборг». При этом в 2020-м камерунец мог оказаться в «Локомотиве», но руководство железнодорожников отказалось от его покупки. Хотя на ней настаивал на тот момент главный тренер Юрий Сёмин.

Следовательно, в Китае Слуцкий не только не сумеет заработать больше, чем в России, но и будет вынужден иметь дело с далеко не самыми сильными исполнителями. Однако причины его отъезда могут быть гораздо более прагматичными, чем это может показаться на первый взгляд. Они могут заключаться как в желании сменить обстановку и попробовать нечто новое, так и в попытке вновь громко заявить о себе. И благодаря этому получить шанс либо проявить себя за рубежом, либо вернуться на топ-уровень в РПЛ.

Чем рискует Слуцкий, соглашаясь отправиться в Китай?

Однако вояж в КНР может и негативно сказаться на карьере некогда одного из самых талантливых российских тренеров. Ведь на родине будут пристально следить за его результатами в Суперлиге и уже на их основании судить о перспективах Слуцкого. Если многие иностранные клубы сквозь пальцы смотрят на игру именитых легионеров в РПЛ и могут руководствоваться былыми заслугами при оформлении трансфера (покупка «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса тому пример), то в случае с Леонидом Викторовичем всё будет иначе. Провал в «Шанхай Шэньхуа» может не только перечеркнуть его надежды возглавить отечественный гранд в ближайшем будущем (если такие имеются), но и в целом негативно сказаться на его реноме. И тогда предложения от условного «Шинника» могут стать самыми привлекательными.

Пусть «синие дьяволы» уже давно не завоёвывали медали национального первенства, но обладают третьим по стоимости составом, уступая лишь «Чжэцзян Гринтаун» и «Шанхай Порт» с Оскаром (€5 млн) и Матиасом Варгасом (€4,5 млн). Поэтому от «Шанхай Шэньхуа» могут и будут требовать высоких достижений, а в случае невыполнения задач со Слуцким вряд ли будут церемониться. С 2013 года в клубе успели поработать десять наставников, а отставки по ходу сезона случаются регулярно.