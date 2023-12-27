Мостовой: Слуцкий — шут гороховый, его забудут, а меня будут помнить
«Леонид — случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведёт Леонид Слуцкий, говорит о том, что он шут гороховый», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.
Специалист в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпионата России.
Ранее Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса.