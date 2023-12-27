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Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса

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Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на критику со стороны экс-футболистов Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.
Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса
  • РИА Новости

«Они любят говорить про «людей не из мира футбола», но что это значит? С девяти лет я занимался футболом, с 22 лет работаю тренером, а с 34 лет — главный тренер клубов РПЛ и иностранных команд. Я тренирую больше, чем они играли в футбол», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он добавил, что жизнь Мостового и Канчельскиса закончилась после завершения карьеру. По его словам, у бывших футболистов не получилось стать хорошими тренерами.

Последним местом работы тренера был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Специалист в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

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