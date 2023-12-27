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Слуцкий — об уходе из сборной России: я объективно не справился

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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход из национальной команды.
Слуцкий — об уходе из сборной России: я объективно не справился
  • РИА Новости

«Я объективно не справился. Всё-таки чемпионат Европы, высочайший уровень. Это очень сложно описать, поэтому, когда у меня возникает такое состояние, я не могу это контролировать», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что специалист в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

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