Сменщик Кордобе, альтернатива Венделу и напарник Соболеву: какие позиции нужно усилить ведущим командам РПЛ

«Краснодару» необходимо найти сменщика для Джона Кордобы, а «Зениту» требуется альтернатива Венделу в случае ухода бразильца. «Динамо» и «Локомотиву» понадобятся качественные исполнители в центр обороны. «Спартаку» нужно усиление в линию атаки, а ЦСКА важно найти нового опорника и добавить составу глубины. Какие позиции постараются укрепить топ-клубы зимой — в материале RT.

«Краснодар»

Позиции для усиления: нападающий

Занимающие первое место в таблице РПЛ южане обладают отлично укомплектованным составом. Практически на каждую позицию претендуют по два исполнителя. А приобретённые летом футболисты с ходу пришлись ко двору. Например, Виктор Тормена и Лукас Оласа стали ключевыми защитниками.

По сути, у Владимира Ивича имеется одна проблема, но очень серьёзная — незаменимость Джона Кордобы. Без колумбийца представить себе линию атаки команды сложно, ведь он забил в нынешнем сезоне 11 мячей во всех турнирах и четырежды ассистировал партнёрам. Также латиноамериканец наряду с Мохамедом Конате и Александром Соболевым лидирует по среднему количеству ударов (2,9) в РПЛ. Хотя бы сопоставимого по уровню сменщика у него до сих пор нет.

19-летний Александр Кокшаров с этой ролью не справляется, хотя и дважды огорчил «Спартак» в Кубке России. Дополнительно активизировать поиски нападающего клубом может длительная дисквалификация главного бомбардира. После встречи с «Уралом» он показал неприличный жест помощнику судьи и был дисквалифицирован на пять игр. Показательно, что в противостоянии следующего тура с «Оренбургом» вышедший в старте Кокшаров не нанёс ни одного удара. В матче с ЦСКА тренер оставил молодого воспитанника в резерве, определив в атаку номинальных вингеров — Мозеса Кобнана и Олакунле Олусегуна.

«Зенит»

Позиции для усиления: центральный полузащитник

Неплохим ростером обладает и Сергей Семак, несмотря на уход летом Малкома и Далера Кузяева. Тем более клуб неплохо поработал на трансферном рынке, подписав контракты с Марио Фернандесом, Страхиней Эраковичем, Вилсоном Изидором (взят в аренду), Александром Коваленко и другими. По крайней мере, удалось закрыть дыру в центре обороны.

Однако серьёзной головной боли петербуржцам способен добавить возможный отъезд Вендела. Ещё перед началом сезона его будущее в Северной столице находилось под вопросом, но он всё-таки вернулся. Теперь же появилась информация о просьбе легионера своему агенту организовать переход во «Фламенго». Хотя и агент, и гендиректор коллектива Александр Медведев её опровергли, дыма без огня не бывает, как известно.

А потому зимой следует заняться поиском качественного хавбека. Но заменить бразильца будет сложно, ведь он фактически конструирует всю атаку. Для представителя своего амплуа он обладает потрясающей статистикой точных передач (89%) и почти не допускает брака. Вместе с тем он является лучшим ассистентом команды с шестью результативными пасами и сам отличился четырежды.

«Динамо»

Позиции для усиления: центральный защитник

В начале сезона москвичи испытывали огромные сложности в обороне. Им явно не хватало баланса, а защитники допускали одну грубую ошибку за другой. Но постепенно Марцелу Личке удалось решить эту проблему, и команда начала пропускать существенно меньше. Но по данному показателю (22) она всё равно занимает лишь шестую строчку в текущем розыгрыше национального первенства.

Поэтому бело-голубым не помешал бы надёжный центральный защитник. Пока не вызывают вопросы лишь позиции Фабиана Бальбуэна. Вернувшись из аренды, он прописался в основе и даже получил капитанскую повязку. А вот сопоставимого по классу напарника не хватает. Сначала штаб больше доверял Николасу Маричалу, а потом сделал ставку на Роберто Фернандеса. Но оба молоды, нестабильны и грешат регулярными помарками. В отсутствие же парагвайца болельщикам приходится нервничать. Например, в матче с «Сочи», командой-аутсайдером, на который он не поехал из-за рождения ребёнка, «Динамо» пропустило трижды и умудрилось упустить победу.

Летом также казалось, что коллективу необходим разрушитель в середину поля, чтобы не позволять соперникам начинать быстрые контрвыпады и страховать партнёров из группы атаки. Но спас неожиданный ход наставника, определившего в опорную зону Диего Лаксальта. Это решение можно назвать одним из лучших в нынешнем сезоне. Уругваец совершает огромный объём работы и делит вторую строчку в лиге по среднему числу перехватов за встречу (1,7), а по количеству отборов (2,5) располагается четвёртым, опережая даже Вильмара Барриоса. Более того, он великолепно разгоняет атаки и уже отдал в РПЛ четыре голевых паса.

«Локомотив»

Позиции для усиления: центральный защитник

Со схожими неприятностями столкнулся Михаил Галактионов. Его подопечные даже пропустили почти столько же, сколько соседи, — 23. Летом оборона железнодорожников и вовсе напоминала проходной двор. Апофеозом стало дерби с ЦСКА, в котором Илью Лантратова огорчили четырежды. При этом Галактионов никак не мог определиться с основной парой центральных защитников и использовал и Лукаса Фассона, и Евгения Морозова, и Илью Кузьмичёва, и Егора Погостнова.

В конце концов он сделал выбор в пользу первых двух — и ситуация стабилизировалась. Но оба молоды и периодически совершают грубые помарки. Чего стоит хотя бы игра россиянина рукой в собственной штрафной в противостоянии с «Крыльями Советов», из-за которой самарцы ушли от поражения на 112-й минуте. А во второй игре с «Зенитом» напарники не разобрались, кто должен держать Матео Кассьерру, и позволили ему беспрепятственно пробить головой с линии вратарской.

Для «Локомотива» и «Динамо» имеются два хороших варианта усиления. Первый — Александр Солдатенков. Воспитанник «Чертанова» не первый год выступает за «Крылья Советов». В том числе надёжные действия футболиста помогли его коллективу высоко подняться в таблице. Обратил на него внимание и наставник сборной России Валерий Карпин. Новичок принял участие в трёх товарищеских матчах в 2023-м и даже забил Катару.

Второй вариант — Матиас Перес. Он стал очередным латиноамериканцем, раскрывшимся в «Оренбурге». Без него аутсайдера уже сложно представить. Он делит третью позицию в лиге по количеству отборов (2,7) и входит в топ-20 по перехватам. Не обладающий высоким ростом иностранец даже регулярно поражает чужие ворота. В текущем сезоне в его активе четыре гола — столько же, сколько у Артёма Дзюбы. Причём он не бьёт пенальти.

«Спартак»

Позиции для усиления: нападающий

Ещё полгода назад красно-белые могли похвастать едва ли не сильнейшей линией атаки в РПЛ. Основным нападающим являлся Александр Соболев, а Шамар Николсон и Кейта Бальде регулярно помогали, выходя на замену. В итоге на троих в предыдущем сезоне они отличились 23 раза во всех соревнованиях.

Тем неожиданней оказалось решение клуба отдать обоих легионеров в аренду. Так Гильермо Абаскаль остался всего с двумя форвардами — Соболевым и Павлом Мелёшиным. Вдобавок первый, который, казалось, должен был взвалить на себя бремя лидерства, практически перестал забивать. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он огорчил оппонентов лишь трижды. Сказались и конфликты с наставником. В паре матчей испанец даже использовал на острие Квинси Промеса. Что касается Мелёшина, он почти не выходит на поле в национальном первенстве, да и в Кубке отличился всего раз.

А потому неслучайны слухи об интересе столичного клуба к Милошу Луковичу. По информации инсайдера Ивана Карпина, переговоры находятся на продвинутой стадии, а «ИМТ Белград» просит за свою звезду €5,7 млн и требует включить в договор пункт о 20% от дальнейшей продажи. Якобы футболистом интересуется также «Челси». Это неудивительно, ведь в 18 лет он уже забил девять мячей в элитном дивизионе чемпионата Сербии и получил от партнёров капитанскую повязку.

ЦСКА

Позиции для усиления: опорная зона, глубина состава

Из всех претендентов на медали ростер армейцев выглядит наименее внушительно. Всё лето болельщики ждали трансферов, но получили их лишь в начале сентября, когда были приобретены Виктор Давила и Келлвен. Это вызвало недовольство у Владимира Федотова, который посетовал на ложащуюся на лидеров колоссальную нагрузку.

Несмотря на приход новичков, заменить основных исполнителей обычно некем. Зачастую на скамейке у красно-синих находятся лишь молодые игроки, которые не готовы помогать здесь и сейчас. Отсюда спады в концовках, когда ведущих футболистов просто оставляют силы. ЦСКА (наряду с «Динамо») потерял больше всех очков в нынешнем сезоне в матчах, по ходу которых вёл в счёте (10). Вспоминается и пропущенный на 90-й минуте мяч от «Краснодара», и упущенная на 97-й победа в дерби со «Спартаком».

Также в связи с тяжёлой травмой универсального Максима Мухина команда нуждается в опорнике. В его отсутствие данную зону закрывают Саша Зделар и Виктор Мендес, но замены им нет. К тому же серб тоже не от хорошей жизни порой вынужден опускаться в центр обороны.

Коллектив ещё до Нового года начал работу над усилением состава, подписав долгосрочное соглашение с Тамерланом Мусаевым. Впрочем, молодой форвард взят скорее на перспективу. В прошлом сезоне он неплохо проявил себя в Первой лиге, а в этом забил два мяча за «Балтику» в чемпионате и столько же — в Кубке страны.