Бабаев сообщил, что скауты ЦСКА давно наблюдали за нападающим Мусаевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева в московский клуб.

«Наши скауты давно наблюдали за Тамерланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы всё равно не перестаём следить за их развитием, поэтому он, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — отметил Бабаев.

Стороны подписали пятилетний контракт.

В текущем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе европейских клубов к нападающему Фёдору Чалову.