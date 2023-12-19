Брейдо: интерес к Чалову от европейских клубов абсолютно логичен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе европейских клубов к нападающему Фёдору Чалову.

«Интерес к Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает всё для продления контракта с Фёдором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжёлые», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, армейцы не готовы расставаться с 25-летним россиянином зимой.

Интерес к нападающему красно-синих проявляют не только клубы из Турции, но и другие европейские команды. При этом сам игрок желает продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее Чалов выразил мнение, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.