Победы «Зенита» и «Рубина» на классе, осечка «Динамо» и спасение «Оренбурга» на 94-й минуте: чем запомнился 18-й тур РПЛ

«Зенит» и «Рубин» одержали победы над «Нижним Новгородом» и «Балтикой» соответственно благодаря быстрым голам Матео Кассьерры и Мирлинда Даку. «Динамо» позволило «Факелу» в концовке матча сравнять счёт со спорного пенальти, а «Оренбург» на 94-й минуте ушёл от поражения во встрече с «Сочи». «Ахмат» и «Ростов» не сумели поразить ворота друг друга, а Андрей Лангович получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Чем запомнился 18-й тур РПЛ — в материале RT.

Результативная серия Кассьерры

Встреча «Зенита» и «Нижнего Новгорода» стала одной из немногих в 18-м туре РПЛ, на которой не сказался мороз, ведь она состоялась на «Газпром Арене» при закрытой крыше на газоне идеального качества. Однако погода всё равно косвенно повлияла на результат. За несколько дней до игры в стане нижегородцев сообщили о нескольких заболевших ОРЗ, из-за чего выбыли несколько ключевых исполнителей, в том числе основной вратарь Артур Нигматуллин. Сергей Юран в сердцах сетовал, что на поле едва не пришлось выходить ему самому.

Впрочем, Сергей Семак решил уравнять шансы на успех, оставив в резерве Михаила Кержакова, Нуралы Алипа, Клаудиньо и Данила Кругового. Однако казахстанца пришлось бросать в бой уже в середине первого тайма вместо получившего травму Дмитрия Чистякова.

Исход противостояния, как оказалось, был предрешён уже на 15-й минуте, когда Матео Кассьерра забил довольно курьёзный мяч. После попадания Вендела в перекладину снаряд отскочил к Густаво Мантуану, и тот выполнил прострел на партнёра. Складывалось впечатление, что колумбиец оказался не слишком к этому готов, но от его ноги мяч отскочил за линию.

Таким образом, Кассьерра с 14 голами не только укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ, но и продлил результативную серию в национальном первенстве до пяти туров. Даже не верится, что в предыдущем сезоне к зимней паузе он ни разу не отличился в чемпионате.

В дальнейшем скорее хозяева могли увеличить преимущество, но больше не сумели пробить молодого Ивана Кукушкина. А вот у Дениса Адамова почти не было работы, ведь оппоненты его почти не тревожили. Резервист спокойно записал себе в актив второй сухарь в карьере за «Зенит».

Везение «Ростова» в отсутствие Карпина

Матч «Ахмата» с «Ростовом» завершился нулевой ничьей, но моментов футболисты создали предостаточно. В первую очередь это касается грозненцев, от которых в отчётный вечер отвернулась удача. Чего стоят хотя бы попадания в перекладину Светослава Ковачева и Ясмина Челиковича. Надёжен был и Сергей Песьяков, выручивший партнёров в нескольких эпизодах. Например, он не позволил Евгению Харину реализовать выход один на один, ногой отразив удар в дальний угол, а в концовке справился с его же выстрелом в ближний почти из пределов вратарской.

А в самой концовке матча жёлто-синие, почти не имевшие шансов в отсутствие дисквалифицированного Валерия Карпина, остались в меньшинстве. Андрей Лангович пропустил себе за спину Артёма Тимофеева и был вынужден сбить его с ног возле штрафной, чтобы не позволить убежать на рандеву с вратарём. Ян Бобровский поначалу ограничился горчичником, но затем, посовещавшись с помощниками на VAR, показал нарушителю прямую красную за фол последней надежды.

Грозненцам остаётся утешаться лишь тем, что им удалось прервать серию из четырёх поражений в матчах с «Ростовом». А гости не только заработали очко, но и продемонстрировали прогресс в оборонительных действиях даже без Виктора Мелёхина. В четырёх из семи последних противостояний в РПЛ они не пропустили, хотя до этого лишь раз отыграли на ноль.

Спорный пенальти в Воронеже

А вот игра «Факел» — «Динамо» проходила в крайне непростых условиях. В начале декабря в Воронеже установились морозы и выпал снег. В результате газон быстро пришёл в негодность. А попытка убрать лишнее трактором обернулась тем, что покрытие оказалось окончательно испорчено.

Несмотря на это, москвичи были близки к тому, чтобы набрать три очка. Уже в дебюте пару моментов упустил Константин Тюкавин, а по истечении получаса гости всё же открыли счёт. Форвард, хотя и не сумел забить в шестом матче РПЛ подряд, выполнил результативную скидку на Ярослава Гладышева.

Во второй половине всё, казалось, шло по сценарию фаворита. Хозяева почти не имели подходов к чужой штрафной, а соперники, напротив, могли увеличить преимущество и снять все вопросы. Всё испортил довольно спорный пенальти незадолго до финального свистка, когда во время подачи углового Фабиан Бальбуэна неосторожно локтем задел лицо соперника. Арбитр без раздумий указал на точку. В руководстве бело-голубых судейским вердиктом остались недовольны. Член совета директоров Дмитрий Гафин счёл «легковесным» решение о назначении 11-метрового.

Испортили праздник и Антону Шунину, который по числу встреч за «Динамо» (359) обошёл Льва Яшина и теперь уступает только Александру Маховикову (363) и Александру Новикову (395). Зато подопечные Марцела Лички с сентября не знают поражений во всех соревнованиях.

Обидная осечка «Сочи»

Ещё более обидным образом упустил победу «Сочи». Осечка южан тем болезненнее, что она пришлась на ключевое домашнее противостояние с другим аутсайдером РПЛ — «Оренбургом». В дебютной игре под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дениса Клюева «Сочи» был очень близок к тому, чтобы выиграть в чемпионате впервые с конца октября.

В первой половине хозяева владели инициативой и создавали моменты, а потому гол Ивана Игнатьева незадолго до перерыва никого не удивил. Судья на линии сначала поднял флажок, но помощники на VAR постановили, что форвард не попал в офсайд. А Кристиан Нобоа в возрасте 38 лет и 245 дней стал одним из самых возрастных авторов результативной передачи в истории турнира. Опережают его только Андрей Тихонов, Игорь Лебеденко и Руслан Аджинджал.

Во втором тайме преимущество перешло уже к гостям, да и оппоненты прижались к воротам. В итоге они поплатились за это в компенсированное время. Опасный звоночек в виде отменённого мяча Брайана Мансильи футболисты «Сочи» не услышали. А на 94-й минуте их наказал подключившийся к атаке центральный защитник Данила Хотулёв, замкнувший подачу с фланга. Он впервые в карьере отличился в РПЛ и сразу спас партнёров от поражения.

Минимальная победа «Рубина»

«Рубин», в отличие от «Динамо», перед уходом на зимнюю паузу взял верх над уступающим в классе соперником. Судьба противостояния с «Балтикой» в Калининграде оказалась решена уже на седьмой минуте, когда Игор Вуячич изумительно точным парашютом со своей половины бросил в прорыв Мирлинда Даку. Легионер грамотно поставил корпус защитнику и легко перехитрил Сослана Джанаева.

В дальнейшем скорее гости могли развить свой успех, чем хозяева спастись. Чего стоит эпизод, когда Ивану Остойичу пришлось выносить мяч из пустых ворот. Ещё в паре эпизодов одноклубников выручил Джанаев. Коллектив Сергея Игнашевича лишь раз серьёзно потревожил Юрия Дюпина: в дебюте опытный вратарь парировал выстрел Кирилла Малярова в упор с отскоком от газона.

Преображение двукратных чемпионов страны приятно удивляет. Ещё в сентябре они располагались в зоне стыков, а в СМИ появлялась информация о вероятной отставке Рашида Рахимова. Но в последних восьми турах казанцы одержали шесть побед при одном поражении и одной ничьей и теперь находятся всего в четырёх очках от третьего места.

А их оборона выглядит почти идеально, ведь на данном отрезке был пропущен всего один мяч — от «Динамо». Неудивительно, что Дюпин делит лидерство по количеству сухарей в нынешнем сезоне с Матвеем Сафоновым — по восемь.