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Гол Кассьерры принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в 18-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Кассьерры принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в 18-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).

«Зенит» с 36 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) занимает девятую позицию. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе лидерство в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвены звезды».

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