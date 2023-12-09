Гол Кассьерры принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в 18-м туре РПЛ
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Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).
«Зенит» с 36 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) занимает девятую позицию. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе лидерство в чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвены звезды».