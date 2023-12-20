Sport24: полузащитник «Пари НН» Майга близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает Sport24, Майга близок к переходу в «Локомотив». Переговоры находятся в продвинутой стадии.

По информации источника, также полузащитником интересуется «Краснодар».

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за нижегородский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

Ранее Майга высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Юраном.