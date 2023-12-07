Малийский футболист «Пари НН» Майга: Юран — очень честный человек
- РИА Новости
«Во-первых, он честный человек: если играешь хорошо, он так и говорит; плохо — тренер не станет молчать. Во-вторых, Сергей Николаевич — реально грамотный специалист, очень требовательный. Хочет видеть результат в каждом матче, это всегда заметно по его поведению», — цитирует Майга «Спорт-Экспресс».
Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за нижегородский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.
Ранее Майга высказался о своей любви к России.