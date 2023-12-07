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Малийский футболист «Пари НН» Майга: Юран — очень честный человек

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Малийский полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Юраном.
Малийский футболист «Пари НН» Майга: Юран — очень честный человек
  • РИА Новости

«Во-первых, он честный человек: если играешь хорошо, он так и говорит; плохо — тренер не станет молчать. Во-вторых, Сергей Николаевич — реально грамотный специалист, очень требовательный. Хочет видеть результат в каждом матче, это всегда заметно по его поведению», — цитирует Майга «Спорт-Экспресс». 

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за нижегородский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

Ранее Майга высказался о своей любви к России.

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